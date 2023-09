(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 AGORA’ (RAI3)/Giani, presidente Toscana: Il governo punta sui Cpr, ma

servirebbero strutture di accoglienza

“Si dice ‘facciamo più Cpr’ ma è uno specchietto per le allodole”. Queste

le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ospite su Rai

Tre di Agorà, condotto da Roberto Inciocchi. “I centri per il rimpatrio –

ha proseguito Giani – sono un fallimento anche nel decreto, perché si

amplia la permanenza da 6 a 18 mesi, quindi già si accerta da parte dello

Stato che oggi le procedure per il rimpatrio sono difficoltose. Il problema

è l’accoglienza, non preoccuparsi di creare strutture che dovrebbero

buttarli fuori dall’Italia, ma che abbiamo dimostrato in trent’anni che

fuori dall’Italia non li buttano”.

