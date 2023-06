TASER E BODYCAM : IL SAP SU LA VERITÀ

(AGENPARL) – ROMA lun 05 giugno 2023

Il Taser è un traguardo decennale ottenuto grazie alla battaglie del SAP, Stefano Paoloni rammenta come oltre al taser sia necessario l’utilizzo delle telecamere sulle divise degli agenti. Le bodycam, un’altra delle battaglie portate avanti dal nostro Sindacato e per la quali sono anni che ci si batte. “Per non incorrere in denunce strumentali e atti dovuti illogici, il taser ci sta dando una grossa mano. Su dieci persone, cinque si fermano alla sua vista e degli altri cinque, la metà si ferma dopo l’attivazione dell’Arco voltaico“. Spiegando come anche la sola percezione della della scossa attivata dall’arco voltaico faccia desistere i malintenzionati dall’agire. Allo stesso argomento Lorenzo Tamaro chiosa: “le telecamere permetterebbero di documentare tutto il fatto e non […]

