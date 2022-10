Nuovo governo, Padrin: «Buon lavoro all’Esecutivo. I temi della montagnasiano confermati nell’agenda politica»

(AGENPARL) – Roma, 21 ottobre 2022 – Auguro buon lavoro al nuovo governo Meloni, con l’auspicio che rimetta

subito al centro i temi delle terre alte, a partire dalla

ricalendarizzazione della legge per la montagna». Così il presidente della

Provincia di Belluno, Roberto Padrin, in una nota di commento sulla

formazione del nuovo Esecutivo.

«La montagna ha dinamiche diverse da quelle dalla pianura. E lo vedremo tra

pochi giorni, quando comincerà la stagione invernale: i costi energetici e

di riscaldamento non faranno sconti ai nostri cittadini e alle nostre

imprese. Per questo servono risorse e strumenti di governance che non

possono che essere tarati sulle esigenze delle comunità della montagna. In

questo senso, auspico che possa riprendere anche l’iter per la revisione

del Tuel, nel quale deve trovare spazio una forma diversa per gli enti

Provincia, sottoposti negli ultimi anni a tagli in termini di risorse,

personale e anche autorevolezza che li hanno trasformati in “casa dei

servizi” per i Comuni. La funzione delle Province, però, nonostante tutto,

è oggi più che mai confermata nel ruolo di coordinamento dei territori e in

quanto tale va non solo recuperata, ma rafforzata. A maggior ragione in

montagna».