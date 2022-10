CONFARTIGIANATO FVG – CIRIANI MINSTRO ORA ATTENZIONE A CHI CREA LAVORO E RICCHEZZA

(AGENPARL) – ven 21 ottobre 2022 PRESIDENTE REGIOANLE CONFARTIGIANATO GRAZIANO TILATTI: «CIRIANI MINISTRO, SODDISFAZIONE PER FVG. ORA DAL GOVERNO ATTENZIONE

PER CHI CREA LAVORO E RICCHEZZA»

«Grande soddisfazione per il Friuli Venezia Giulia, che torna al Governo con Luca Ciriani dopo tanti, tanti anni di assenza dall’Esecutivo». È il commento del presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti alla nomina del senatore pordenonese Luca Ciriani a ministro per i Rapporti con il Parlamento nel Governo che sarà guidato da Giorgia Meloni.

Tilatti ricorda che «Ciriani, quando ricoprì il ruolo di assessore alle Attività produttive in Regione, ha dimostrato di avere attenzione per il mondo del fare. Ora su questo Governo c’è molta attesa, per la situazione estremamente complessa che stiamo vivendo a livello socio-economico. Ci auguriamo che la premier Meloni e anche Ciriani nel suo nuovo ruolo confermino l’attenzione a chi crea lavoro e ricchezza».

Trieste, 21 ottobre 2022