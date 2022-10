(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Regione, Leonori (Pd): “Aperto bando Officina Pasolini, opportunità concrete per giovani di talento”

Roma, 11 ottobre 2022 – “Dalla Regione ancora opportunità di crescita per i giovani dei nostri territori. Dopo la pubblicazione dei bandi per le imprese creative e per la realizzazione di iniziative sportive e culturali nelle scuole e degli istituti professionali del Lazio (con un finanziamento di 3milioni di euro), è online anche il bando di ammissione all`Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, il laboratorio creativo di alta formazione gratuito della Regione Lazio.” Così in una nota Marta Leonori, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

“Il bando offre 90 posti a ragazzi tra i 16 e i 29 anni, in possesso di diploma o qualifica professionale, che vogliano affinare il loro talento artistico attraverso i laboratori creativi di canzone, teatro e multimediale.

Possono partecipare giovani da ogni parte d`Italia e anche extracomunitari, purché in possesso di permesso di soggiorno.

Le domande possono essere presentate entro il 28 ottobre sul sitoofficinapasolini.it .

Un pacchetto significativo, per aiutare i più giovani ad affinare la propria creatività e trasformare le proprie passioni in professione, reso possibile dall’impegno costante portato avanti dal Presidente Nicola Zingaretti e dell’Assessore Claudio di Berardino.”