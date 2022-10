Presentazione libro “Collestrada – Storia tra ospitalità e esclusione

(AGENPARL) – lun 10 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

A Collestrada appuntamento tra storia e modernità

Una domenica pomeriggio come tante, una temperatura gradevole, un panorama da far invidia a luoghi ben più famosi, un’antica cantina che profuma ancora di vino e di storia.

Domenica 9 ottobre presso il Cantinone è stata presentata ad un ampio pubblico la nuova edizione del libro “Collestrada. Storia di un paese tra ospitalità ed esclusione”.

Alla presenza di autorità, studiosi e dell’autore è stato illustrato il volume che racconta la lunga storia di questo Paese. Forse il suo destino era già scritto nel nome che porta: la Strada, il percorso, il cammino che ne caratterizzano il crocevia di storie, di vite, di guerre e di accoglienza che hanno avuto luogo su questo colle.

Sono intervenuti Carlo Pagliacci, autore del libro edito da Zefiro books, Maria Grazia Nico Ottaviani dell’Università degli Studi di Perugia che con sapienza e curiosità ha raccontato la storia medievale del piccolo borgo perugino, Raoul Segatori delegato FAI Umbria che ha messo in luce le meraviglie del bosco a Farnetto, il tutto moderato da Paola Monacchia, paesana e rappresentante della Deputazione di storia patria per l’Umbria.

Al termine la Presidente dell’Associazione, Silvana Trubbianelli, ha rinviato al prossimo weekend per l’appuntamento delle Giornate del FAI d’autunno durante le quali adulti e bambini potranno vivere la storia e la natura di questo meraviglioso piccolo borgo umbro.

https://fondoambiente.it/luoghi/borgo-medievale-e-boschi-a-farnetto-di-collestrada?

Associazione Colle della Strada APS

06135 – Collestrada (PG)

Perugia – Italia

[www.colledellastrada.com](www.colledellastrada.com%20)