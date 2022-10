PASQUAL E RASTELLI A MARTE SPORT LIVE

(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live (ogni giorno in onda dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21): “Cremonese-Napoli? Non credo che gli azzurri sottovaluteranno la partita, non è nelle corde di questa squadra che anzi migliora di gara in gara e ha anche margini di miglioramento. E’ chiaro che serve l’atteggiamento giusto per non sbagliare match, gli azzurri andrebbero in difficoltà se pensassero di fare una passerella. In verità il Napoli, vincendo, può allungare, visto che ci sono Milan-Napoli e Udinese-Atalanta in programma, dando un ulteriore segnale di forza al campionato. Olivera, Zanoli e le altre alternative? La forza del Napoli di quest’anno sta anche nella rosa profonda, non cè troppa distanza tra titolari e riserve. Certo, Di Lorenzo in questo momento è intoccabile perchè non è solo un ottimo elemento sia in fase offensiva che difensiva ma è anche un punto di riferimento per l’intero gruppo. Zanoli è un giovane interessante con tanti margini di miglioramento e con Spalletti crescerà sicuramente. Kvara e Kim? I numeri del giorgiano, con riferimento a gol e assist, sono impressionanti, ma Kim mi ha sorpreso perchè ha avuto un grande impatto pur avendo il peso di sostituire un monumento come Koulibaly. E ha ancora margini di crescita”

Massimo Rastelli, allenatore, ex azzurro ed ex tecnico della Cremonese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live (ogni giorno in onda dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21): “La sfida con la Cremonese è la classica gara che gli allenatori temono, specie dopo una super prestazione come quella di Amsterdam. Come si affronta e come si fa a non abbassare il livello di concentrazione? Sottolineando il pelo nell’uovo, ovvero mostrando ai propri ragazzi che la squadra non è stata perfetta e che bisogna sempre migliorare. Il Napoli non deve cadere nell’errore di pensare di fare un sol boccone la Cremonese, ma penso che gli azzurri non falliranno. I grigiorossi sono team aggressivo, che gioca uomo su uomo che provano a giocare addosso alle squadre che costruiscono col palleggio, per recuperare e verticalizzare. Anche per questo motivo mi aspetto di nuovo Raspadori in campo, perchè è l’attaccante che lega i reparti e favorisce l’inserimento delle ali”