(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 INFRASTRUTTURE, MARCHETTI (LEGA): “L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GUARDI OLTRE AL COMPLETAMENTO DELLA BRETELLA, LA CITTÀ HA BISOGNO DI UN NUOVO COLLEGAMENTO EST-OVEST”

“L’Amministrazione Comunale gioisce per la possibilità di terminare l’ultimo tratto della cosiddetta bretella, un’opera restata incompiuta per anni e che oggi potrebbe veder la luce in seguito allo sblocco operativo dell’avvio dei lavori sulla quarta corsia lungo l’asse autostradale A14, che per via delle relative compensazioni, avrà ricadute anche sul nostro territorio. Al di là dell’ultimazione dell’asse attrezzato nord-sud, l’Amministrazione Comunale inizi però a pensare alla realizzazione di un nuovo collegamento est-ovest, che connetta la via Emilia, levante e ponente, con l’area industriale”.

A lanciare per l’ennesima volta un appello finalizzato ad avviare una svolta al territorio imolese dal punto di vista infrastrutturale è Daniele Marchetti, Consigliere Regionale e capogruppo leghista in Comuna a Imola.

“Ne abbiamo parlato anche durante l’ultimo Consiglio Comunale – ricorda il leghista – quando su una delibera riguardante il nuovo polo funzionale commerciale e produttivo, che dovrebbe sorgere dove un tempo era prevista la realizzazione di un cinema multisala, ho fatto presente che non possiamo pensare di attrarre nuovi insediamenti produttivi senza prevedere una revisione della rete viaria locale. Al di là dell’accesso autostradale diretto, l’unico collegamento con l’altro asse viario principale imolese, ovvero la via Emilia, è la Selice, che ovviamente passa letteralmente all’interno del centro abitato”.

“È necessario quindi progettare un nuovo collegamento est-ovest, che colleghi la via Emilia con l’area industriale, bypassando il centro urbano, e per farlo, sarà fondamentale pensare alla realizzazione di un nuovo ponte sul Santerno, ma per davvero, non limitandosi ad uno studio di fattibilità che rischierebbe di non sfociare in una sua effettiva realizzazione. Servono risorse economiche, che il Comune ovviamente dovrà intercettare da fondi provenienti da altre Istituzioni. Nella passata Legislatura regionale riuscii a strappare una promessa all’allora Giunta Bonaccini, per prevedere un cofinanziamento dell’opera, il Comune riapra quel confronto, per il bene della città” – conclude Marchetti.

————————————————

Lega per Salvini Premier

Sezione Imola

Sede: Via Emilia 207, Imola