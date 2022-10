(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=QB%3d9BQCJ_0xpq_K8_Erkw_O7_0xpq_JCxaxa3Z.wJx04PC.47J_Erkw_O7x_Onth_Y3I6I.xJ8U_Erkw_O7_0xpq_KC3Dz_Onth_Z1IDZIVt_Onth_Zx05_Onth_Z1EM04_Iizm_Ts_Onth_Z1M8X_LR–R_Onth_YSO_0xpq_KACM_0xpq_Jc._Erkw_P5z-aWG_0xpq_K828M_Onth_YSO_0xpq_KACG_0xpq_JcM_Iizm_Sxa_Erkw_P2-_0xpq_JcK_Iizm_TvMI_Iizm_SNGS7teRFI_Onth_ZxZ4_Onth_Z1EISKP8x2sfjin%26u%3dXWWLcV%265%3d5RFMuY.A6B%26FF%3dROaUX%264%3dX%26A%3dRKdVZ%267%3dYQaQ%26Q%3dSWMfRZJZV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CONFERENZA STAMPA – Martedì 11 ottobre 2022 alle 11.30 in piazza Verdi a Ferrara

Movida sicura: nuova apertura serale dei servizi igienici per i fruitori dell’area di piazza Verdi

07-10-2022 / Giorno per giorno

Martedì 11 ottobre 2022 alle 11.30 in piazza Verdi si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Movida sicura: nuova apertura serale dei servizi igienici per i fruitori dell’area di piazza Verdi”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco Nicola Lodi, l’assessore comunale ai Rapporti con l’Università Alessandro Balboni e rappresentanti del Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi.

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

