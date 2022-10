XIX Giornata degli Amici dei Musei – FIDAM | ‘Giardini in arte’ a Palazzo Collicola

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Ufficio stampa

‘Giardini in arte’ sarà il tema della conferenza, con visita guidata, organizzata dagli

Amici di Palazzo Collicola in occasione della XIX Giornata degli Amici dei Musei –

FIDAM.

All’iniziativa, in programma sabato 8 ottobre 2022 a Palazzo Collicola alle ore 16.30,

interverranno la dottoressa Isabella Dalla Ragione, esperta di archeologia botanica, sul

tema ‘Interazione natura e arte’, il dottore Luciano Arcangeli, storico dell’arte,

membro del comitato direttivo degli Amici di Palazzo Collicola, già

sovrintendente di Palazzo Ducale di Urbino che affronterà l’argomento ‘Vedute

paesistiche nella decorazione di Palazzo Collicola’ ed il direttore di Palazzo Collicola

Marco Tonelli, che chiuderà il programma con l’intervento su ‘La serra di Leoncillo’.

I relatori accompagneranno gli ospiti in un avvincente percorso di visita che si

soffermerà sul rapporto tra natura, cultura e iconografia del giardino e della flora

rappresentata nella collezione di arte antica.

L’idea degli Amici di Palazzo Collicola, di condurre l’osservatore in un Giardino delle

meraviglie attraverso visioni d’arte, rientra nel suggestivo programma dei Giardini in

Arte della XIX Giornata degli Amici dei Musei – FIDAM, patrocinata dal Ministero della

Cultura e premiata dal Presidente della Repubblica.

L’iniziativa nasce con l’intento di far apprezzare ad un pubblico sempre più vasto la

unicità del paesaggio italiano ricco di arte, di meravigliosi giardini privati e pubblici. Il

fasto scenografico, architettonico e paesistico del giardino italiano pervaso da una

dimensione ideale, non priva di riconoscibili componenti realistiche, è reso negli affreschi

che si susseguono nella Galleria del Palazzo appartenuto al Cardinal Collicola. Nel Piano

Nobile della prestigiosa dimora sono esposte interessanti Nature Morte e notevole fra

tutte quella del cosiddetto Maestro di Hartford, misterioso pittore che eseguì lo

strepitoso capolavoro di fiori e frutta.