Pd, Letta: luna di miele del governo sarà breve, teniamoci pronti

(AGENPARL) – Roma, 06 ott 2022 – Quando questo governo cadrà dovremo chiedere le elezioni anticipate, non dovremo partecipare a un governo di salvezza nazionale”.Così il segretario Pd, Letta,alla Direzione.”Luna di miele del governo sarà breve. Teniamoci pronti”. “Mettere in campo una classe dirigente giovane in grado di contrastare un governo guidato da una donna giovane”.Sul simbolo: “Rimanga così com’è”. Sulle donne elette:”Il fallimento è chiaro ed evidente. Il partito non ha compiuto il salto in avanti”.Il Congresso? “Non sia un referendum su Conte e su Calenda”.