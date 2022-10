Osservatorio Compass: gli under 30 pagano sempre più con app, wallet e carte. Il futuro è del Buy Now Pay Later.

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Osservatorio Compass – Giovani e nuove forme di pagamento

Milano, 6 ottobre 2022 – Carte di credito, app, wallet, Buy Now Pay Later. Le nuove forme di

pagamento, considerate più sicure e pratiche, hanno ormai conquistato gli italiani, specialmente i

giovani. Nella fascia 18-30, l’85% possiede una carta di debito (il 90% considerando tutte le età), il

77% una carta prepagata e il 58% una carta di credito. Negli ultimi anni è poi arrivato il boom delle

app di pagamento, conosciute da praticamente tutti i giovani (96%) e utilizzate da quasi due terzi

del campione (62%, contro il 56% di tutta la popolazione). Iniziano a farsi strada tra gli under 30

anche i mobile payment/wallet, già ben noti quasi a tutti (93%) e utilizzati da più di un terzo degli

intervistati (37%). A questi si aggiunge l’apertura dei giovani al Buy Now Pay Later: il 60% lo

conosce e il 46% lo prenderà in considerazione per gli acquisti futuri. Sono queste le principali

evidenze dell’Osservatorio Compass, la ricerca dedicata ai giovani e alle nuove forme di

pagamento, condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca.

Ma che strumenti di pagamento scelgono i giovani? Se parliamo di acquisti in un punto vendita

fisico, in cima ci sono le carte di debito/bancomat (56%, il 63% nel campione totale). Al secondo

posto, resistono i contanti (utilizzati dal 29%), utili specialmente nelle “microtransazioni”. A seguire,

le prepagate (25%), le app di pagamento (19%) e il mobile payment (16%). Quando si tratta,

invece, di acquisti online, 4 under 30 su 10 (42%) preferiscono le carte di debito/bancomat, seguite

dalle app di pagamento (38%, il 43% sul totale italiano) e dalle carte prepagate (34%). Il motivo?

Da un sistema di pagamento i giovani pretendono tre caratteristiche: sicurezza, praticità,

comodità. Una domanda che, di fatto, ha portato alla nascita di nuove forme di pagamento

sempre più smart e tecnologiche.

Il Buy Now Pay Later

Il Buy Now Pay Later, forma di dilazione dei pagamenti a breve termine, merita un capitolo a parte.

Sono leggermente di più i giovani a conoscere questo strumento (60% contro 55% del totale della

popolazione), e il 20% lo ha utilizzato almeno una volta. Per cosa? Soprattutto per acquistare

abbigliamento (22%), beni tecnologici (21%) e accessori (18%). Il BNPL è senza dubbio uno

strumento destinato a crescere. Lo dimostra il fatto che circa la metà (46%) degli under 30

vorrebbe provare questa forma di dilazione in futuro. Cosa piace di più del Buy Now Pay Later?

I giovani lo vedono come un aiuto nei momenti in cui si concentrano più spese (come il Natale), lo

ritengono vantaggioso perché lo si può usare per gli acquisti online, facendo tutto da remoto, e

apprezzano la possibilità di poter godere immediatamente del bene pagandolo però

successivamente. Ma è anche visto come uno strumento che incontra le necessità particolari dei

giovani, adatta anche per concedersi uno sfizio ma senza indebitarsi.

“Strumenti sicuri, pratici, comodi, senza rischi né sorprese: è questo che i giovani vogliono da un

sistema di pagamento. – ha commentato Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing & Innovation

di Compass. In questo senso va letto il successo delle carte di pagamento tra gli under 30. Ora,

con app, wallet e mobile payment, tutte soluzioni particolarmente adatte ai desideri e alle necessità

dei giovani, la strada della digitalizzazione dei pagamenti è segnata. Il Buy Now Pay Later, che

ancora in Italia ha tanto potenziale di crescita, si inserisce in questo contesto aggiungendo un

ulteriore tassello: la possibilità di divedere in più importi mensili il costo di acquisto di un prodotto e

soprattutto di farlo in modo semplice e comodo senza nessun costo accessorio per il cliente, sia

online che nei negozi fisici.”

