(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Minacce al Dg della Asl di Benevento Gennaro Volpe. Migliore (Fiaso): “Ogni attacco ai professionisti che ogni giorno si impegnano per la tutela della salute è un attacco al Ssn. A Gennaro Volpe tutta la nostra solidarietà”

“Solidarietà e vicinanza al direttore generale della Asl di Benevento, Gennaro Volpe; ogni attacco ai professionisti che ogni giorno si impegnano per la tutela della salute è un attacco a tutto il servizio sanitario nazionale”. Così Giovanni Migliore, presidente di Fiaso, sulla missiva contenente un proiettile recapitata al direttore generale della Asl di Benevento.

“Si tratta di una intimidazione inaccettabile che non riuscirà a condizionare il lavoro di Volpe che, siamo certi, proseguirà la sua attività con serietà, trasparenza e rigore. I manager che si occupano di sanità pubblica finiscono spesso nel mirino di minacce e intimidazione, ma l’importante è che non vengano lasciati soli. Dietro ogni direttore va costruita una comunità pronta a dire no a ogni tipo di condizionamento e a rifiutare ogni illegalità: occorre sempre di più tessere e rinforzare questi legami. La Fiaso con tutti i suoi direttori è accanto a Gennaro, continueremo a lavorare nell’esclusivo interesse dei cittadini e della salute”.