memo CONFERENZA STAMPA – Giovedì 6 ottobre 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo – Presentazione di due interventi sui canali nelle frazioni

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 6 ottobre 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

Presentazione di due interventi sui canali nelle frazioni di Baura e San Bartolomeo in Bosco

04-10-2022 / Giorno per giorno

Giovedì 6 ottobre 2022 alle 11.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione di due interventi sui canali a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e del Comune di Ferrara nelle frazioni di Baura e San Bartolomeo in Bosco.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Maggi, il presidente e il direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Stefano Calderoni e Mauro Monti.

