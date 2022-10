Governo – Rauti, senatrice Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24: Nessuno scontro con Draghi, ma PNRR non in ordine come ci viene assicurato- Non stiamo cercando di crearci un alibi – Nessun veto su Salvini ma nessuno può scegliere ministero

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Governo – Rauti, senatrice Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24: Nessuno scontro con Draghi, ma PNRR non in ordine come ci viene assicurato

“Io capisco alcune ricostruzioni giornalistiche che ho letto anche nella rassegna di oggi ma non è così, non c’è nessuno scontro. Si sta cercando di fare una transizione che sia normale, da paese normale, con un normale passaggio di consegne. Dopodiché il presidente Draghi ha sottolineato che per quanto riguarda il PNRR è tutto in ordine, ma in realtà non è esattamente così. Ma questo non lo diciamo soltanto noi, lo dice anche appunto la stessa stampa di oggi perché ci sono molti decreti attuativi fermi, ci sono molti progetti ancora da rendicontare. Quindi c’è un certo ritardo che va recuperato. C’è una volontà positiva che è quella ovviamente di non perdere i finanziamenti, non perdere questa possibilità”. Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24, che aggiunge: “Un giorno la stampa dipinge Giorgia Meloni come una neodraghiana e solo perché semplicemente si consulta per una passaggio di consegne,come in ogni paese normale. Il giorno dopo, siccome si solleva un oggettivo ritardo nel PNRR, si dice che la colpa verrà data a noi. Anche se la colpa non sarà nostra, così ovviamente diventa uno scontro tra il premier uscente ed il premier in pectore. Io farei un bilanciamento di questo. Io invece immagino una transizione come la situazione richiede anche perché la situazione è complessa, è difficile, ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutti. Non è né una rottura, né un problema diverso e nuovo rispetto a quello che ci aspetta”.

Governo – Rauti, senatrice Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24: Non stiamo cercando di crearci un alibi

“Da parte nostra c’è una grandissima assunzione di responsabilità e senso di responsabilità, perché l’Italia che noi andremo a governare è un’Italia con una pandemia ancora non terminata, con una guerra in corso, con un rialzo mostruoso dei costi dell’energia, con un caro bollette e una crisi alimentare all’orizzonte. Sinceramente, credo che da parte nostra ci sia tutta la volontà e l’assunzione di responsabilità e non mettiamo le mani avanti in niente. Sicuramente vogliamo essere presi della giusta considerazione. Faremo di tutto per risolvere i problemi e i ritardi, chiaramente sarà anche facilmente dimostrabile ciò che noi ereditiamo e ciò che noi correggiamo”. Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24.

Governo – Rauti, senatrice Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24: Nessun veto su Salvini ma nessuno può scegliere ministero

“Come è stato dichiarato ieri non c’è nessun veto su nessuno e in nessuna casella ma è chiaro che nessuna casella può essere scelta da sola. Deve essere un ragionamento complessivo sulle varie caselle dei ministeri chiave. Veti non ce ne sono, ci sono delle trattative, dei confronti in corso per arrivare ad un governo che non sia però una matematica, una geometria ma che sia, anche soprattutto, il riconoscimento di figure di livello. Non si tratta di dare dei contentini o di risolvere delle beghe interne ai partiti, ma di scegliere all’interno delle varie componenti della maggioranza i più rappresentativi, i più competenti, i migliori”. Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24.

Governo – Rauti, senatrice Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24: presidenza opposizione? Ipotesi sullo sfondo legata a quadro più generale

“E’ stata in piedi, se ne è parlato ma è un’ipotesi che è rimasta sullo sfondo. Ipotesi che è legata però ad un quadro più generale”. Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24, a proposito della possibilità che una delle due presidenze delle camere venga affidata ad un esponente dell’opposizione.

Piombino – Rauti, senatrice Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24: Linea partito è che i rigassificatori vanno fatti

“È una questione che si è protratta per tutta la campagna elettorale ed è stata anche enfatizzata. Mi rifaccio alle posizioni ufficiali del partito: noi abbiamo sempre sostenuto che i rigassificatori vanno fatti, vanno fatti in sicurezza, con tutte le garanzie dovute che vanno dimostrate. Quella dei rigassificatori è una delle strade da percorrere e noi non ci tiriamo indietro. Bisogna valutare la questione locale, non se ne può fare una questione di appartenenza di partito. Ci sono delle precondizioni da considerare che hanno un interesse prevalente. Se avranno un interesse prevalente siamo a favore del rigassificatore come una delle soluzioni, non come una soluzione unica”. Lo ha detto Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, a 24 Mattino su Radio 24, dopo che ieri il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, di Fratelli d’Italia aveva ribadito il suo no al rigassificatore nella sua città.

