(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Energia, Ceccardi (Lega), Pd sostiene geotermia a parole, ma in Europa non la vota

Strasburgo, 6 ott – “Il Pd sostiene la geotermia solo a parole. Ieri abbiamo votato in Plenaria la strategia dell’Unione europea sul rincaro dei prezzi dell’energia e come gruppo Id-Lega abbiamo presentato un emendamento sulla geotermia e l’idroelettrico per incentivare e sostenere la geotermia tra le fonti rinnovabili. Nell’emendamento si spiega come ‘pur portando avanti lo sviluppo dell’energia solare ed eolica, occorre appoggiare anche altre tecnologie sostenibili come la bioenergia, l’energia idroelettrica e l’energia geotermica, che garantiscono la produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili e interne a zero emissioni nette, facilitando nel contempo la programmazione’. Per la Toscana la geotermia è importantissima. È stata la prima regione ad averla e oggi abbiamo il 40 per cento di energia prodotta sul territorio con il geotermico. Il Pd in Regione parla sempre della difesa del geotermico e ora invece ha votato contro all’emendamento, dimostrando il contrario. La cosa che sorprende è che gli eurodeputati Pd eletti in Toscana, tra i quali spicca Simona Bonafè, si sono astenuti sull’argomento. Segno che il Partito democratico ha interesse solo a parole per la geotermia, il comparto lavorativo e tutto ciò che ci ruota intorno, che consente ai toscani di avere un’alternativa valida ad altre fonti energetiche”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.