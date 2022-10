COMUNICATO STAMPA – Cinema: Lucky Red arriva a Gubbio per girare un film

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Dall’alto di una fredda torre il titolo, da lunedì via alle riprese, che dureranno circa due settimaneCinema, Lucky Red arriva a Gubbio per girare un film

Il 10 la presentazione alla stampa, con il regista Frangipane e i protagonisti, tra gli altri Edoardo Pesce e Vanessa Scalera

GUBBIO (06/10/2022) – Il grande cinema torna a Gubbio, grazie a Lucky Red che ha scelto la città quale set per Dall’alto di una fredda torre, film per la regia di Francesco Frangipan, scritto da Filippo Gili, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di grande successo del 2015 firmato dello stesso autore, sempre per la regia di Frangipane. Prodotto da Lucky Red, il film avrà come protagonisti Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli, Elena Radonicich e Massimiliano Benvenuto.

Le riprese a Gubbio inizieranno lunedì10 ottobre e dureranno due settimane, muovendosi tra Piazza Grande, la fontana del Bargello, il Parco Ranghiasci, Branca, Monte Cucco e le colline umbre.

Lunedì 10 ottobre alle 12 il film sarà presentato alla stampa locale, in una conferenza stampa che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Gubbio. Alla conferenza saranno presenti il regista Francesco Frangipane e i protagonisti Edoardo Pesce, Vanessa Scalera ed Elena Radonicich.

Per il comune interverranno il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e l’assessore al Turismo Gabriele Damiani, mentre per Lucky Red saranno presenti il produttore esecutivo Tommaso Arrighi e l’organizzatore generale Nicolò Forte.

Sinossi del film

Una famiglia è riunita attorno alla tavola a mangiare: padre, madre e i due figli, Elena e Antonio. Una normalità presto spezzata da una terribile scoperta. Entrambi i genitori sono malati di una malattia rarissima, e spetta ai figli decidere se comunicarglielo e, soprattutto, se salvarli. La contingenza impedisce infatti di curarli entrambi, così Elena e Antonio devono decidere chi far vivere e chi lasciar morire. Una scelta drammatica, che li obbligherà a fare i conti con tutto il loro passato e che porterà a galla i più feroci istinti.

Crediti del film

Regia: Francesco FrangipaneSoggetto e sceneggiatura: Filippo GiliDirettore della fotografia: Sammy ParavanMontaggio: Annalisa ForgioneFonico: Celeste Frontino

Scenografia: Anna ForlettaCostumi: Eleonora Di Marco

Trucco: Tiziana PorrazzoAcconciature: Eleonora Cera

Organizzatore generale: Nicolò Forte

Produttore delegato: Serena Sostegni

Produttore esecutivo: Tommaso Arrighi

Produttori: Andrea Occhipinti, Mattia Guerra, Stefano MassenziProduzione: Lucky Red, con il contributo del MIC, in collaborazione con SKY

Modifiche alla circolazione per le riprese