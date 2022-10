Com.stampa – PD: BOCCIA, GRUPPI DIRIGENTI CONDIZIONATI DA VALUTAZIONI SUL PAESE VISTO DA NORD, IN ITALIA E IN EUROPA

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Cordiali saluti,

PD: BOCCIA, GRUPPI DIRIGENTI CONDIZIONATI DA VALUTAZIONI SUL PAESE VISTO DA NORD, IN ITALIA E IN EUROPA

Sottovalutate fragilità Mezzogiorno e M5S

“La discussione di questi anni dei principali gruppi dirigenti del Partito e sulle alleanze in queste elezioni politiche è stata spesso condizionata da chi guarda la realtà, l’Italia e l’Europa, con lo sguardo da nord rivolto solo al nord e senza mai considerare l’importanza del Mezzogiorno e le stesse fragilità sociali. E anche sulle alleanze hanno inciso le valutazioni negative di chi non riteneva il Mezzogiorno decisivo per lo sviluppo. Dal voto vengono fuori due Italie diverse che rischiano di avere movimenti politici territoriali, al sud come al nord, e dal momento che non si cambiano gli elettori, come vorrebbe fare qualcuno, è evidente che dobbiamo cambiare noi, interpretando con nettezza il ruolo di una sinistra moderna che aggrega tutti i movimenti e i partiti che si rivedono nel fronte progressista”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo alla Direzione del PD.