(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Cicculli: “Oggi in piazza del Campidoglio al fianco delle donne iraniane in lotta per la libertà”

Roma, 6 ottobre 2022 – “Oggi sono scesa in piazza del Campidoglio durante i lavori dell’Assemblea capitolina, insieme a consigliere e consiglieri, con l’assessora Monica Lucarelli e l’assessore Andrea Catarci, per portare la nostra solidarietà alle donne iraniane.

Da tempo il popolo iraniano, donne e uomini, lotta per il riconoscimento dei diritti fondamentali contro la limitazione delle libertà che ha colpito soprattutto la popolazione femminile libera e democratica. Le proteste si sono trasformate in una vera e propria ribellione dopo l’uccisione della giovane di origini curde Mahsa Amini, di 23 anni, avvenuta dopo l’arresto, che ha fatto esplodere la rabbia delle donne iraniane e la protesta popolare nelle piazze. La repressione del regime teocratico di Teheran è stata durissima e ha provocato ancora molti morti, feriti, arresti.

A una settimana dalla morte di Mahsa, un’altra ragazza simbolo della protesta, Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa durante una manifestazione a Teheran. Nonostante questo la protesta continua e si estende, le donne iraniane non si sono arrese e hanno riempito le strade e le piazze trascinando giovani e uomini al loro fianco, trasformando la protesta per le violenze subite in una denuncia contro la repressione delle libertà individuali, contro la corruzione dilagante e gli aumenti dei prezzi e dell’inflazione che hanno ridotto in povertà milioni di famiglie.

L’iniziativa di oggi è stata l’occasione per esprimere sostegno e solidarietà alle donne iraniane e al popolo iraniano, per ribadire l’impegno per l’affermazione dell’autodeterminazione delle donne, della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali universali fondamentali per la convivenza, il benessere, la sicurezza e la pace.

La manifestazione di questa mattina, quella di Amnesty International che si è svolta ieri sempre in Campidoglio, e le altre iniziative che si preparano in città, dimostrano che Roma può essere la capitale dei diritti, della solidarietà, della parità di genere

Abbiamo anche espresso la nostra solidarietà e vicinanza ad Alessia Piperno, la giovane romana arrestatanei giorni scorsi in Iran, e alla sua famiglia. In Assemblea capitolina abbiamo poi approvato una mozione per rendere ancora più concreta questa solidarietà”.

Lo dichiara in una nota la Presidente della Commissione capitolina Pari

Opportunità Michela Cicculli.