Ambasciata d’Italia a Sofia: INTERFOOD AND DRINK, SOFIA

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 L’Ambasciatrice Giuseppina Zarra e il Vice Capo Missione Francesco Calderoli hanno inaugurato insieme alla Direttrice dell’Agenzia ICE di Sofia Chiara Petrò la fiera dedicata al settore agroalimentare Interfood & Drink, in programma a Sofia dal 5 all’8 ottobre presso l’Inter Expo Center ed il Padiglione italiano in essa presente.

La fiera che giunge quest’anno alla sua 21º edizione vede la presenza di 20 aziende italiane, coordinate dall’Agenzia ICE, provenienti da diverse regioni. Tra le società italiane ci sono produttori di olio di oliva, vino e liquori, dolci, caffè, pasta, prodotti in scatola, riso, prodotti di pane croccante e molti altri.

L’importante presenza italiana presso la fiera rappresenta una preziosa occasione per permettere ai cittadini ed agli operatori economici bulgari di conoscere ed apprezzare ancora di più le eccellenze enogastronomiche italiane. La Bulgaria rappresenta già un importante mercato per le esportazioni italiane del settore con circa 209 milioni di euro di prodotti importati nel corso del 2021, in crescita del +8,6% rispetto all’ano precedente. L’Italia è in particolare il primo fornitore del Paese per il caffè e l’olio d’oliva ed il secondo per il vino.

L’iniziativa si colloca tra gli eventi dedicati alla VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo promossi dall’Ambasciata d’Italia a Sofia e dalle diverse articolazioni del sistema Italia in Bulgaria. Nata nel 2016, la rassegna si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta per promuovere all’estero il meglio della filiera italiana agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica. Il tema dell’edizione 2022 “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta” unisce alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani la valorizzazione della dieta mediterranea, quale modello di alimentazione e stile di vita sano e sostenibile.

