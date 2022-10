+++RPT CON TITOLO CORRETTO++PNRR: Barelli (FI), Ne’ capo delegazione ne’ ministri azzurri nel governo Draghi. Surreale Forza Italia non coinvolta alla riunione

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

PNRR: Barelli (FI), Ne’ capo delegazione ne’ ministri azzurri nel governo Draghi. Surreale Forza Italia non coinvolta alla riunione

“Com’e’ noto, Forza Italia, nell’attuale governo, non è rappresentata da alcun capo delegazione e da alcun ministro. Gli ex ministri azzurri,oggi, rappresentano la futura opposizione al nuovo Esecutivo che presto si insedierà a Palazzo Chigi, o soltanto se stessi.

Pertanto, Forza Italia ritiene surreale non essere stata coinvolta alla riunione delle 15 sul PNRR, a cui parteciperanno, oltre al premier Draghi, i ministri e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Ricordiamo che le linee di attuazione del PNRR riguarderanno anche – se non soprattutto – il governo politico di cui Forza Italia farà parte”.

Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

