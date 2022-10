Regionali, Rosato IV: nostro obiettivo no fare opposizione a destra o sinistra, ma fare una proposta capace di affrontare i problemi

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Roma, 5 ott – “Dialogare con Pd e M5S per le Regionali del Lazio? Il nostro obiettivo non è opporsi alla destra o alla sinistra, ma fare una proposta che possa essere attrattiva perché capace di affrontare i problemi” Così il presidente di Italia viva Ettore Rosato a “Il Dubbio” circa le possibili alleanza per le prossime elezioni regionali.

“Per essere chiari: un’alleanza di tutta la sinistra con i Cinque Stelle, ovunque essa sia, non mi sembra capace di affrontare i problemi. Poi ci confronteremo con tutti e sulle Regionali prenderemo le decisioni a tempo debito”. Incalzato su un possibile accordo in Lombardia con Letizia Moratti Rosato risponde “Vedremo quale progetto ha in mente lei. Siamo nella straordinaria situazione di non correre dietro a nessuno. Abbiamo le nostre idee e i nostri progetti e ci incontreremo con quelli che ne hanno di compatibili. Non per fare campagne elettorali contro qualcuno ma per dimostrare agli italiani che in una situazione di crisi bisogna essere ancora più pragmatici e capaci”