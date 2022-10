PhEST: PER TUTTO OTTOBRE IL FESTIVAL SI ARRICCHISCE DI EVENTI E VISITE GUIDATE CON GLI ARTISTI. CAMBIANO GLI ORARI DI APERTURA.

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 PER IL MESE DI OTTBRE CAMBIANO GLI ORARI DI APERTURA E SI ARRICCHISCE DI EVENTI IL PhEST – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA E ARTE A MONOPOLI

Visite guidate con gli artisti e performance musicali il sabato. Talk con gli artisti presso Uniba. Continuano le visite guidate per le scuole e per i gruppi con biglietti ridotti.

Biglietto ridotto in partnership con Gozzovigliando 2.0 e promozioni per chi arriva a Monopoli in treno.

Cambia gli orari di apertura e si arricchisce di eventi il PhEST – Festival internazionale di fotografia e arte che quest’anno indaga “Il futuro” e che già da un mese colora tutta Monopoli con le sue opere e guida tutti i visitatori tra le continue trasformazione del mondo, nella dimensione storica, geografica e contemporanea, attraverso i lavori dei grandi maestri della fotografia, delle arti visive e dei giovani talenti. E c’è di più.

Grazie alla rinnovata partnership con Gozzovigliando 2.0, evento promosso da GAL – Terra dei Trulli e di Barsento volto alla promozione dell’area costiera e della pesca attraverso le emozionali escursioni gratuite sui gozzi, i visitatori potranno ammirare alcune delle mostre outdoor di #PhEST2022 in modo unico ed esclusivo dal mare, a bordo delle tradizionali imbarcazioni della marineria locale. In virtù di questa collaborazione per tutte le domeniche di ottobre chi si presenta in biglietteria con la promo card distribuita al banchetto di PhEST al Porto Vecchio, godrà di uno sconto sul biglietto di tutte le mostre indoor, con accesso ridotto a 8 euro.

Per l’occasione e per tutte le domeniche, le sedi di PhEST saranno aperte con orario continuato dalle 11 alle 20! Confermata la chiusura del lunedì. Dal martedì al venerdì invece le mostre saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Arte, musica e incontri arricchiscono ulteriormente i fine settimana di ottobre di PhEST2022 con alcuni eventi speciali. Ogni sabato alle 17.00 ci saranno le visite guidate con gli artisti, seguite, alle 19.00, da performance e concertini live nell’androne di Palazzo Palmieri. Si parte l’8 ottobre con Davide Monteleone, a cui seguirà alle ore 19 un live set con Alex Palmieri; il 15 ottobre l’artista in presenza sarà Julia Krahn, mentre il 22 sarà il momento del duo di fotografi Schirra e Girardi. Sui canali social di PhEST saranno annunciati prossimamente gli appuntamenti musicali delle 19.00 nell’androne di Palazzo Palmieri. L’appuntamento per le visite guidate è alle 17.00 a Palazzo Palmieri. La visita è aperta a tutti i visitatori con biglietto. Non è necessaria la prenotazione.

In programma anche dei talk presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che da quest’anno è main partner di PhEST. Gli artisti incontreranno gli studenti di Uniba nell’Aula Magna dell’Università degli studi di Bari ogni lunedì alle ore 11.00 per parlare del loro progetto esposto a PhEST, accompagnati da un docente Uniba di riferimento. Lunedì 10 ottobre l’incontro è con Davide Monteleone, lunedì 17 ottobre con il collettivo Sano/sano (Giorgio di Palma, Dario Miale e Deni Bianco) e il 24 ottobre con Schirra e Girardi.

Infine, grazie al rinnovato accorto tra PhEST e Trenitalia, Official Carrier del festival, biglietti scontati per chi arriva a Monopoli in treno ed esibirà il titolo di viaggio al botteghino del Festival. Una collaborazione che si rinnova quella tra PhEST e Trenitalia Regionale in occasione della settima edizione del festival. Novanta i treni regionali che ogni giorno fermano a Monopoli.

PhEST – See Beyond the Sea è prodotto e promosso dall’associazione culturale PhEST, con il sostegno di Regione Puglia – POC PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.8: “Palinsesto Pugliapromozione – Teatro Pubblico Pugliese: Puglia autentica meraviglia; Annualità 2022 e del Comune di Monopoli – Assessorati alla Cultura e al Turismo e Università degli Studi di Bari Aldo Moro. PhEST, alla sua settima edizione, è organizzato con la direzione artistica di Giovanni Troilo, la curatela fotografica di Arianna Rinaldo e l’organizzazione di Cinzia Negherbon. PhEST è fotografia, cinema, musica, arte, contaminazioni dal Mediterraneo. L’area geografica di interesse, mai davvero restrittiva e sempre pronta a modificarsi, a estendersi, a focalizzarsi, coincide con la naturale panoramica di quello sguardo da qui, da Monopoli, dalla Puglia: il Mediterraneo, i Balcani, il Medio Oriente, l’Africa e oltre.

PhEST – festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli

32 MOSTRE FOTOGRAFICHE DAL MONDO

INDOOR

PALAZZO PALMIERI

Christian Jankowski – “Heavy Weight History”

Cooper & Gorfer – “Between These Folded Walls, Utopia”

Davide Monteleone – “Sinomocene”

Bil Zelman – “And Here We Are: Stories from the Sixth Extinction”

Arko Datto – “Where Do We Go When The Final Wave Hits”

Schirra/Giraldi – “Da pietra a bosco”

Tommaso Rada – “A Story on Oil, Pollution and Racism”

Lisetta Carmi – “Puglia 1960 – le prime immagini”

Frederik Heyman – “A Speculative Present”

Salvatore Vitale – “Compressed Prism”

Marcel Top – “Sarah Hodges”

Cristal Reza – “My World”

Noeltan Arts – “MaTerre VR Experience”

Collective no:topia – “AI ORACLE”

Piero Percoco + Sam Youkilis – “Live from Monopoli!”

Sano/sano – “2021”

CASA SANTA

Alexander Gronsky – “Reenact/Repeat”

Yelena Yemchuk – “Odesa”

Julia Krahn – “St. Javelin”

Max Magaldi – “Timelines”

CHIESA DI S.S. PIETRO E PAOLO