(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Lazio, Ferrara (M5S): “Voci su mio coinvolgimento in lista civica per Regionali del tutto infondate”

Roma, 5 ottobre 2022 – “Smentisco categoricamente un mio coinvolgimento nella creazione di una lista civica indipendente dal Movimento Cinque Stelle, attribuitomi in maniera del tutto infondata e pretestuosa da alcuni organi di stampa.

Trattasi di una colossale bufala, dal momento che non ho mai preso in considerazione una tale eventualità e mi sento pienamente coinvolto nel progetto politico del M5S.

Per quanto mi riguarda, il Movimento Cinque Stelle dovrebbe lavorare compatto verso l’unica direzione plausibile per una forza politica degna di definirsi tale, vale a dire l’interesse pubblico. Ed è ciò che continueremo a fare, assieme al nostro presidente Giuseppe Conte, senza piegarci alle vecchie logiche di partito che, negli anni, hanno affossato il Paese con i loro egoismi e la loro totale autoreferenzialità.

Con i cittadini abbiamo stipulato una sorta di ‘patto d’onore’ che vogliamo rispettare fino in fondo, soprattutto in un momento delicato e complesso come quello che stiamo vivendo”.

Lo dichiara il vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e consigliere capitolino M5S Paolo Ferrara.