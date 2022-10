Iran, la Lega al Parlamento Europeo manifesta a sostegno delle donne iraniane

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 LA LEGA AL PARLAMENTO EUROPEO MANIFESTA PER LE DONNE IRANIANE

Strasburgo, 5 ott – La delegazione della Lega, su iniziativa dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, componente della commissione Pari Opportunità, si è ritrovata oggi fuori dall’aula della plenaria del Parlamento Europeo per esprimere il proprio sostegno in favore delle donne iraniane e di tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando per la libertà e per i diritti in Iran. Gli eurodeputati della Lega hanno esposto il cartello “Women, Life, Freedom”, slogan utilizzato nelle manifestazioni in corso a Teheran e in tutto il Paese.