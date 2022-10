II Edizione Premio IILA Cinema – a Roma le proiezioni dei film vincitori – 15°Festival Cinema Spagnolo e Latinoamericano

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Premio IILA-CINEMA 2022

a Roma le proiezioni dei film vincitori della II edizione del Premio IILA-Cinema

15° Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano

Cinema Farnese, dal 7 al 12 ottobre 2022

le proiezioni dei film vincitori della I edizione del Premio IILA-Cinema

Casa Argentina, 5 ottobre 2022

L’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana è lieta di presentare a Roma i film vincitori del Premio IILA-Cinema giunto alla sua seconda edizione.

Dal 7 al 12 ottobre, nell’ambito del 15° Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano al Cinema Farnese, saranno proiettati i film vincitori della II edizione del Premio IILA-Cinema alla presenza dei registi. La cerimonia di premiazione è prevista per il 7 ottobre alle 20:30.

L’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, grazie al sostegno della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (DGCS / MAECI), promuove il Premio IILA-Cinema, nato nel 2021 e destinato a supportare l’industria cinematografica latinoamericana, con l’obiettivo di valorizzarne i nuovi talenti e di incentivare la distribuzione di queste produzioni cinematografiche in Italia.

Il Premio IILA-Cinema è rivolto a registi latinoamericani under 40.

Una giuria composta da personalità del cinema e della cultura italiani e latinoamericani, seleziona tre film vincitori nelle categorie lungometraggi di finzione, documentari e cortometraggi di innovazione. Quest’anno la giuria presieduta da Caterina D’Amico (ex direttrice della Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma) e composta da Alexandra Falla (Direttrice della Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano), Esteban Ferrari (Presidente FEISAL – Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina – Argentina), Laura Salerno (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura italiano) e Federico Sartori (Direttore del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano), ha decretato i seguenti vincitori: Categoria lungometraggi di finzione: Florencia Wehbe (Argentina) con il film Paula; Categoria lungometraggi documentari: Carolina Arias Ortiz (Costa Rica), con Objetos rebeldes; Categoria cortometraggi di innovazione: Silvana Alarcón (Perù), con il corto La última pieza – ensayo I.

Inoltre, questa seconda edizione del Premio IILA-Cinema ha previsto una Giuria di studenti dei corsi di Letteratura Ispanoamericana di Sapienza Università di Roma, che ha assegnato all’unanimità la Menzione Speciale della Giuria Giovani al film Gaspar di Diego Pino (Stato Plurinazionale di Bolivia).

Proiezione dei film vincitori della I edizione del Premio IILA-Cinema

In occasione della rassegna dedicata alla II edizione del Premio IILA – Cinema, il 5 ottobre presso la sala cinematografica di Casa Argentina sarà riproposta la proiezione dei film vincitori della I edizione del Premio IILA-Cinema alla presenza dei registi che lo scorso anno non poterono essere a Roma causa emergenza COVID-19.

L’IILA, impegnata nel sostenere gli autori e le produzioni, ha scelto così di aprire con questa serata la settimana che dedica al cinema latinoamericano e al suo Premio IILA-Cinema.

Programma delle proiezioni

II° ed. Premio IILA-Cinema – 15° Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano

Cinema Farnese Arthouse

Venerdì 7 ottobre ore 20:30

Sala 1: Cerimonia di premiazione Premio IILA-Cinema

a seguire

Film vincitore della Categoria Cortometraggi di Innovazione: La última pieza – ensayo I (Perù – 3 min) di Silvana Alarcón

Film vincitore della Categoria Lungometraggi di Finzione: Paula (Argentina/Italia – 93 min.) di Florencia Wehbe.

A seguire incontro con le registe

Sabato 8 ottobre ore 16:45

Sala 2: Film vincitore della Categoria Lungometraggi Documentari: Objetos rebeldes (Costa Rica – 70 min.) di Carolina Arias Ortiz

A seguire incontro con la regista

Domenica 9 ottobre ore 16:00

Sala 2: Film vincitore della Categoria Lungometraggi di Finzione: Paula (Argentina/Italia – 93 min.) di Florencia WehbeA seguire incontro con la regista

Lunedì 10 ottobre ore 17:00

Sala 2: Film menzione speciale giuria studenti Sapienza: Gaspar (Bolivia – 81 min.) di Diego Pino.

Mercoledì 12 ottobre ore 19:30

Sala 2: Film vincitore della Categoria Cortometraggi di Innovazione: La última pieza – ensayo I (Perù – 3 min.) di Silvana Alarcón

Film Vincitore della Categoria Lungometraggi Documentari: Objetos rebeldes (Costa Rica – 70 min.) di Carolina Arias Ortiz

I° ed. Premio IILA-Cinema

Casa Argentina, mercoledì 5 ottobre

ore 16.30

Film vincitore della Categoria Innovazione: Terranova di Alejandro Alonso Estrella

(Cuba – 50 min.)

ore 18.00

Film vincitore della Categoria Documentari: Danza Combate di Camila Daniela Rey

(Argentina – 73 min.)

0re 20.00

Film Vincitore della Categoria Finzione: Años Luz di Joaquin Mauad(Uruguay – 81 min.)

SCHEDA TECNICA

II Premio IILA-Cinema, proiezione dei film vincitori

15* Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano

Cinema Farnese Arthouse, Campo de Fiori 56, Roma

dal 7 al 12 ottobre 2022

Biglietti

7 € intero

6 € ridotto (studenti under 26 e over 65)

25 € abbonamento 5 film

Tutti I film sono proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano

Per ulteriori informazioni: www.cinemaspagna.org

I Premio IILA-Cinema, proiezione dei film vincitori

Casa Argentina, Via Veneto 7, Roma

5 ottobre 2022 dalle ore 16.30

ingresso gratuito