Fondirigenti: News ed eventi in arrivo

Ha fatto registrare il miglior risultato in assoluto, in termini di performance qualitative, l’Avviso 1/2022 di Fondirigenti, nato con l’obiettivo di rafforzare le competenze manageriali necessarie per affrontare le grandi transizioni in atto, puntando su cinque asset strategici: sostenibilità ambientale e sociale; transizione digitale; gestione dei rischi e delle crisi; competenze per il cambiamento; competenze dei giovani leader. L’85% delle proposte ha ottenuto un punteggio di idoneità, raggiungendo la soglia di ammissibilità, tanto da far deliberare al CdA del Fondo un incremento dello stanziamento dagli iniziali 7 milioni fino a quasi 10 milioni di euro, per premiare l’alta qualità delle proposte. La graduatoria e le linee guida per la gestione dei piani formativi sono disponibili nella sezione dedicata, sul sito di [Fondirigenti](https://fondirigenti.musvc2.net/e/t?q=4%3dCZGUGf%262%3dR%26z%3dZNU%261%3dZHUHcL%26L%3dtR0G5_Pgtb_aq_Ic1f_Sr_Pgtb_ZvN9U.vFzByIuEuE6G.yK_4yiq_DDqM8G9F-C-ZPSD%26B%3d3L5TsS.zC0%2605%3db2m9qNTL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

[Congresso Nazionale AIDP](https://fondirigenti.musvc2.net/e/t?q=9%3dEVGZIb%262%3dW%262%3dVNZ%263%3dVHZJYL%26Q%3dvN0L7_Lgyd_Wq_Newf_Xt_Lgyd_Vv93HwNsM9K.oCtL.wN_8wgt_HB_6uiv_F0yJr9D-XNVH.LvJ%26t%3dI9MB9F.H7o5quP%26wM%3dJdGd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Futuro, sostenibilità e sviluppo sono le parole chiave al centro del 51° Congresso Nazionale AIDP, l’Associazione Italiana Direzione del Personale e Risorse Umane, si terrà Bologna il 7 e 8 ottobre. Nuove forme di organizzazione, mismatch tra domanda e offerta di competenze, politiche del lavoro, sviluppo tecnologico e digitale, diversity & inclusion, riconfigurazione dei mercati.

Questi i temi degli incontri, dedicati ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, che richiedono costanti aggiornamenti in tema di competenze e manageriali.

Il DG Massimo Sabatini parteciperà ai lavori, nella sessione “Leadership da altri mondi. Non siamo soli nell’universo HR” in programma venerdì 7 ottobre (alle ore 15.30). Fondirigenti sarà presente con un proprio spazio espositivo e di confronto.

[Le Competenze dell’Open Manager](https://fondirigenti.musvc2.net/e/t?q=5%3dARJVEX%265%3dS%26x%3dRQV%26y%3dRKVFUO%26M%3drJCH3_HjuZ_St_Jasi_Tp_HjuZ_Ry8yH6K.y6yAm5.vGw_HjuZ_RyJ_2qlr_B6V106YuR1u1%26n%3dCDK63K.FoJ%2623k1tK%3dDXLb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il progetto Open MOOd (2020-2022) promosso da Fondirigenti, e realizzato con CIS Reggio Emilia, Forma del Tempo e Sistemi Formativi Confindustria, ha analizzato l’impatto che lo stile di management “Open” può avere sulle imprese con l’obiettivo di incrementarne le performance e il successo. L’iniziativa ha coinvolto oltre 300 imprese e 400 manager, per identificare le caratteristiche di una nuova figura manageriale in grado di generare reti, formali e informali, orientate alla ricerca e all’innovazione, utilizzando le complementarità tra processi, know-how tecnologici e risorse umane.

Quali sono le competenze collegate a questi fattori? Qual è la cultura che favorisce l’innovazione?

Di questo parleremo al World Cafè che si terrà giovedì 6 ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 in modalità on-line sulla piattaforma Webex. Scopri in anteprima il tuo profilo di Open Manager, compilando il questionario al seguente [link.](https://fondirigenti.musvc2.net/e/t?q=8%3dEVJYIb%265%3dV%262%3dVQY%263%3dVKYJYO%26P%3dvNCK7_Ljxd_Wt_Mewi_Wt_Ljxd_Vy0qI7J1Ct8wLvJz5A0.qI7AwHwP7NADo.CC_Mewi_WtI902-G8Jr_Ljxd_V6o5ty%269%3d1OBQqV.708%26CB%3dYLWS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[OIL (OPEN INNOVATION LIBRARY) -](https://fondirigenti.musvc2.net/e/t?q=3%3d8Y9TBe%26t%3dQ%26u%3dYFT%26v%3dY0TCbD%26K%3doQ2Fz_OYsW_Zi_HXzX_Rm_OYsW_Yn6vKl9yFo5uQq.C2P439.KmJ_yxap_9Cm_HXzX_RmQ_zqZw_A6x_OYsW_ZlW_yxap_9bA4E4TxI0_zqZw_0U9cE_HXzX_RBZlu_yxap_9b0V2_OYsW_YCSk4W1_yxap_9b0V3_OYsW_YCSk3ZyF9c_HXzX_RBYDoBEDL_yxap_9bA4vvMj7_ttMd_54_leUs_vt_ttMd_49iwn.9i2fBlwi8h8k.Bn_6SvJ_Fh_zqZw_0U9c7_HXzX_RBZlg91h8iuOWF.p8n_yxap_9b0Vwu_zqZw_0U0AWzG4_zqZw_0VtRx3rM_zqZw_A4tRxa1RBCEvqxGT2%264%3dtR1LjY.v51%26F1%3dTEZH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il carburante per la cultura manageriale](https://fondirigenti.musvc2.net/e/t?q=4%3dEYMUIe%268%3dR%262%3dYTU%263%3dYNUJbR%26L%3dvQFG7_Omtd_Zw_Iezl_St_Omtd_Y273Kz06F362Q5.D9PH4F.K1K_6xoq_FC1_Iezl_StQ_Drgw_O75_Omtd_ZzX_6xoq_FbO5L4hyP0_Drgw_NVFcS_Iezl_SIZzv_6xoq_FbNW9_Omtd_YQTr4k2_6xoq_FbNW0_Omtd_YQTr3nzM9q_Iezl_SIYRpIERM_6xoq_FbO53vakD_t8Nk_5H_mlU7_w1_t8Nk_4Mj4n.Mj9fPm4iLiEk.Po_CS0K_Mh_Drgw_NVFcK_Iezl_SIZzhF2o8wucXM.pLo_6xoq_FbNW4u_Drgw_NVGAk1N4_Drgw_NW1RB4yM_Drgw_O51RBb8RPDLv5yNTF%265%3d1REMqY.068%26FE%3dULZV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

OIL è la biblioteca on-line di Fondirigenti dedicata alla formazione e alle competenze del management.

L’idea è quella di creare un modo nuovo di fare cultura d’impresa, dando vita a uno spazio virtuale dedicato alla managerialità e destinato allo studio, alla divulgazione e alla ricerca, accessibile a tutti, con una ricaduta positiva sull’intera comunità dei dirigenti e delle imprese. OIL mette in circolo il know-how di Fondirigenti e di quanti vorranno condividere con la Fondazione le proprie idee e progetti innovativi. OIL si rivolge a tutti gli stakeholder (imprese, manager, centri di ricerca, università, business community) e ai destinatari delle attività di Fondirigenti. La library raccoglie sia tutti i contenuti di ricerca realizzati dal Fondo, sia progetti esterni condivisi dagli stakeholder e valutati positivamente dal nostro Comitato Scientifico.

