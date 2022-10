CS_Turismo, a Procida arriva il “Quaderno” per la buona accoglienza

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Accounting Email Header (1).png]

COMUNICATO STAMPA

Turismo, a Procida arriva il “Quaderno” per la buona accoglienza

A margine del progetto “Accogliere Ad Arte”, inserito nel programma della Capitale Italiana della Cultura, sarà distribuito un vademecum di buone pratiche, pensato insieme agli isolani, per preservare l’identità del territorio e stabilire relazioni umane con i “cittadini temporanei”

Un vademecum per gli isolani, affinché accolgano i “cittadini temporanei” nel miglior modo possibile. E una serie di suggerimenti per i turisti, invitati a cercare l’autenticità e a visitare il territorio “con il rispetto dovuto alle cose preziose e fragili, con la lentezza che richiede la scoperta e restando sempre in posizione di ascolto”. Procida Capitale Italiana della Cultura presenta il “Quaderno di Appunti per una buona accoglienza”, realizzato insieme alle persone che hanno partecipato al percorso di formazione “Accogliere Ad Arte Procida”, con il coordinamento di Francesca Amirante, Maia Confalone, Caterina De Vivo, Laura Fusca. Nel vademecum, rivolto a tutte i cittadini dell’isola (e non solo, dunque, a chi eserciti una professione apertamente dedicata al turismo), si suggerisce di “vivere l’incontro con i turisti per ciò che è, un incontro tra persone che può aprire a relazioni fertili” e a “mettersi in ascolto, non credendo di sapere a priori cosa i turisti si aspettano o desiderano per la loro vacanza”.

Ai procidani viene suggerito inoltre di “rendere il più possibile accessibile l’isola” e, in particolare i luoghi della cultura, per tutti i pubblici, a partire dalla messa a disposizione di servizi essenziali (come i bagni pubblici), all’attenzione per i visitatori con esigenze specifiche, ad esempio rimuovendo, laddove è possibile, le barriere architettoniche oppure prevedendo supporti, didascalie o segnaletiche per non vedenti e non udenti.

“Accogliere un turista – si legge ancora nel “Quaderno” – significa prestargli i tuoi occhi. Quando il turista ti chiede un’indicazione o un’informazione non limitarti a rispondere alla sua domanda, ma raccontagli qualche curiosità, dagli qualche consiglio legato ai luoghi che ami di più e che senza il tuo aiuto non potrebbe scoprire: fagli sentire tutta la tua cura e il tuo amore per il territorio”. Il Quaderno sottolinea anche l’importanza del buon esempio: “Il decoro dell’isola dipende innanzi tutto da noi. Come possiamo pensare che i visitatori non buttino mozziconi o carte per terra, non urlino per strada, non si fermino a mangiare ovunque – scambiando ogni luogo per un’area pic-nic – non usino i motorini per fare due passi, non lascino scorrazzare i propri cani senza raccoglierne gli escrementi, se non siamo noi i primi a usare rispetto?”. E ancora: si sottolinea l’importanza di invitare “i turisti a ricorrere a rivenditori autorizzati, privilegiando attività che consumano poca plastica e rispettano i fermi biologici delle specie marine” e, in generale, promuovendo “la legalità, il rispetto per l’ambiente e la qualità”.

“Con Accogliere Ad Arte – dice il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano – e con l’esito di questo straordinario Quaderno abbiamo costruito, attraverso un

percorso di incontri formativi sul patrimonio culturale, una comunità consapevole per migliorare la capacità di accogliere e dare indicazioni a cittadini e visitatori”.

Il Quaderno sarà presentato mercoledì 5 ottobre alle 16.30 nella Sala Consiliare del Comune di Procida.

[Procida – Accogliere.jpg]

[Quaderno Accoglienza.jpg]