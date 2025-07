(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 Maltempo, codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per le zone

settentrionali

Scritto da Redazione, lunedì 7 luglio 2025

Una veloce perturbazione interesserà anche il nord della Toscana fino alla

mattina di domani, martedì 8 luglio. Per queste zone la Sala operativa

regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio

idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti dalle 22 di

oggi fino alle 8 di domani. Esteso fino a domani mattina alle 8 anche il

codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui

crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli e quello per mareggiate

su costa centro-nord e arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del

rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della

Regione Toscana, accessibile all’indirizzo

http://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+F2RuxF2v2bKEXFmXfw/5f4NR2jYnJ9fB90abReaX0w/B9Pbjfeig/QH/E