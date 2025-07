(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 07 July 2025 Ius scholae, Borghi (Lega): maggioranza italiani ha altre priorità

Roma, 7 lug. – “No alla cittadinanza facile, al massimo dovrebbe essere più difficile diventare cittadini italiani per chi non lo merita. Non lo dice solo la Lega, lo hanno chiarito proprio gli elettori nel recente referendum. L’agenda politica la decide la maggioranza degli italiani, che ha altre priorità come la rottamazione delle cartelle, la flat tax, e meno tasse per famiglie e imprese, di cui gioveranno anche i giovani”.

Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.