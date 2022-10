cs UNCEM 43 nuove Aree interne in Italia 5 10 2022

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 STRATEGIA AREE INTERNE, UNCEM: MOLTO IMPORTANTI 43 NUOVE AREE E 40 MILIONI DI EURO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

“Sono 43 le nuove aree interne che entrano a far parte della Strategia che finora ha finanziato 73 territori, con fondi nazionali ed europei attraverso le Regioni. Le 43 nuove aree italiane, sistemi territoriali di Comuni che lavorano insieme, stanno già approntando progettualità e iniziative su riorganizzazione dei servizi e sviluppo locale, come previsto dalla SNAI. In un anno e mezzo il lavoro fatto dal Ministero della Coesione con l’Agenzia della Coesione è stato veramente significativo. Abbiamo collaborato e continueremo a farlo. Ringrazio la Ministra Mara Carfagna, insieme con il Consigliere Domenico Gambacorta e il Direttore dell’Agenzia Paolo Esposito. 73 più 43 nuove aree, 120 milioni di euro per la prevenzione degli incendi, 210 milioni per il sostegno alle attività economiche e imprenditoriali dei territori, ma anche ‘farmacie dei servizi’ e ‘case della comunità’ finanziate attraverso il PNRR. Ora dobbiamo accompagnare i territori nella spesa e negli investimenti. Uncem farà la sua parte”.

Lo afferma il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone.

Le 43 nuove aree interne finanziate:

Regione / Provincia AutonomaP.A.

Aree SNAI 2021/2022

Regione Abruzzo

Valle del Sagittario e dell’Alto Sangro

Regione Abruzzo

Piana del Cavaliere – Alto Liri

Regione Basilicata

Medio Agri

Regione Basilicata

Medio Basento

Regione Calabria

Alto Jonio Cosentino

Regione Calabria

Versante Tirrenico Aspromonte

Regione Campania

Alto Matese

Regione Campania

Sele Tanagro

Regione Campania

Fortore Beneventano

Regione Emilia Romagna

Appennino Modenese

Regione Emilia-Romagna

Appennino Forlivese e Cesenate

Regione Emilia-Romagna

Appennino Parma Est

Regione Friuli-Venezia Giulia

Valli del Torre e Natisone

Regione Lazio

Monti Lepini

Regione Lazio

Prenestini – Giovenzano – Sacco (Pre.gio)

Regione Liguria

Fontanabuona

Regione Liguria

Imperiese

Regione Lombardia

Lario Intelvese – Lario Ceresio

Regione Lombardia

Valcamonica

Regione Lombardia

Valtrompia

Regione Marche

Appennino Alto Fermano

Regione Marche

Montefeltro e Alta Valle del Metauro

Regione Molise

Isernia – Venafro

Regione Molise

Medio Basso Molise

P.A. Bolzano

Alta Val Venosta

P.A. Bolzano

Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Tesimo – Lana

P.A. Trento

Valle Rendena

P.A. Trento

Giudicarie centrali ed esteriori

Regione Piemonte

Terre del Giarolo

Regione Piemonte

Valsesia

Regione Puglia

Alto Salento

Regione Sardegna

Barbagia

Regione Sardegna

Valle del Cedrino

Regione Siciliana

Bronte

Regione Siciliana

Corleone

Regione Siciliana

Troina

Regione Toscana

Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse

Regione Toscana

Amiata Valdorcia – Aamiata Grossetana – Colline del Fiora

Regione Umbria

Media Valle del Tevere e Umbria meridionale

Regione Umbria

U.C. Trasimeno

Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

Mont Cervin

Regione Veneto

Alpago Zoldo

Regione Veneto

Cadore

