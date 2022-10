(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Nr%3dA9NsL_7uVs_H5_utht_59_7uVs_G0dcuXib.tGdB1Ms.64G_utht_59u_LTve_ViK3F.dL5R_utht_59_7uVs_H0iFw_LTve_WgKAWyXq_LTve_WdB2_LTve_WgGJ7j_KfwS_Vp_LTve_WgO5U3LF–d_utht_5YC_LTve_WgIA_LTve_V9._KfwS_VsB-7c5_LTve_Wd8vY_utht_5YC_LTve_WgI5_LTve_V9S_7uVs_G07_KfwS_Vp-_LTve_V9Q_7uVs_H8sO_7uVs_GZmYu6AX4U_utht_64NF_utht_673UyOD5d4prFob%267%3d4cKX9b%26s%3dGxLA75.GtN%26lL%3dFa7YL%26F%3d4%26G%3dFW0aH%26I%3d5WOc%26w%3dXIWCYJZ0b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 5 ottobre 2022

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 7 ottobre 2022 dalle 9 evento in via Scienze 17, in occasione del centenario Lilt

[‘Cento parole per la salute’: in sala Agnelli la Maratona di lettura Lilt](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d7cOXBb%265%3dU%26t%3dTLaDV%268%3dV0cR%26O%3dnMCJ_xtlt_94_AuYs_K0_xtlt_89FQ3.6AIt4v5iH6Ot8.2N_xtlt_897IzBICk_KjwV_UyXBWQa_xtlt_89v9t5g4tM8-JgK8Fk-IxL-r4-B5rNC9-oG-B5r4-tAt85Fo-Et-GgKtNuGt-8o-ExNzNA5-rB5N.nM6F%26j%3dFDM26K.HkM%262M%3d7ZMZC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

Sarà la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) a ospitare, venerdì 7 ottobre 2022 dalle 9 alle 19, la ‘Maratona di lettura – Cento parole per la salute’ organizzata dall’associazione provinciale LILT di Ferrara.

L’iniziativa rientra tra le iniziative celebrative dei cento anni di vita della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed è promossa in collaborazione con il Consorzio Eventi Editoriali e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

All’apertura della Maratona, alle 9, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti interverrà per un saluto a nome dell’Amministrazione comunale.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Una lunga storia, quella della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – unico Ente Pubblico vigilato dal Ministero della Salute con l’obiettivo di diffondere la “cultura della prevenzione” come metodo di vita per un futuro senza cancro. Quasi 100 anni, che verranno celebrati nel 2022, dedicati ai malati di cancro, ai loro famigliari e allo sviluppo di campagne, iniziative e progetti volti alla diffusione dei corretti stili di vita come prima efficace arma per difendersi dai tumori.

Nell’ambito delle iniziative celebrative del Centenario LILT 2022, l’Associazione Provinciale LILT di Ferrara organizza una maratona di lettura di testi attinenti alle tematiche LILT, per un coinvolgimento condiviso di riflessione e confronto.

PROGRAMMA 7 ottobre 2022, dalle 9 alle 19 nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea

ore 9:00 Apertura Maratona di lettura LILT e saluto delle Autorità (per il Comune di Ferrara interverrà l’assessore Cristina Coletti)

ore 9:30 Letture a cura degli studenti delle scuole (Scuola Media Cosmè Tura, Istituto Orio Vergani, Liceo Ariosto)

ore 15:30 Leggere poesie, a cura di poeti e attori

ore 16:15 Leggere un classico, un attore legge brani da ‘L’uomo dal fiore in bocca’ di L. Pirandello

ore 17:00 Asta di Beneficienza (opere mandala eseguite da pazienti e operatori LILT)

ore 17:45 Concerto del Coro delle Mondine di Porporana

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d4fLa9e%262%3dX%26q%3dWIdAY%265%3dY7fO%26R8d7q%3dkP0M_uwiw_67_8xVv_HC_uwiw_5BqOfDy9l82Fr.95JxJu.Ch.E0%26A%3dpQ9SfX.4Bw%26E9%3dX0ZLd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il ‘Tour della salute a Ferrara’: l’8 e 9 ottobre 2022, in piazza Castello, con screening gratuiti, attività motorie e momenti aggregativi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dMhNVRg%264%3dS%260%3dYKYTa%267%3dTPhQ%26M%3d4RBH_Dykr_O9_0sox_J8_Dykr_NDEOI.A0G09u3yM5M0C.1L_Dykr_ND6GFGHA1_Piul_ZxVRbQb_Dykr_ND1D-FMCJ-zC4Dw-QsDGRw-81P03D9-4Z-1-g-7LFMtJ1-N13LXs-5wQB78J7-5AL-A5DCwF5Ly-9D9BM5R1-3FR1N5Rs-EAR7J5C-w-EAK3w9swFFG-s93Pw9wR1N5.FBE8%26B%3d5METuT.0CB%26AE%3dYOVRe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

Sbarca a Ferrara il Tour della Salute, l’evento itinerante, giunto alla quarta edizione, che da giugno a novembre toccherà 12 città italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di condurre uno stile di vita sano. La città emiliana, prima ed unica tappa nella regione, ospiterà la manifestazione, che gode del patrocinio del Comune e del contributo incondizionato di EG STADA Group, sabato 8 e domenica 9 ottobre: appuntamento in piazza Piazza del Castello, con ingresso libero e con orari che, in entrambe le giornate, andranno dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

All’interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed eventuale elettrocardiogramma, controllo dell’udito.

Qualificati esponenti delle società scientifiche Sid e Siprec forniranno consulti medici gratuiti, offrendo consigli sulla prevenzione e gestione delle malattie cardio metaboliche, ma anche suggerimenti in riferimento ad una corretta alimentazione, all’attività fisica da svolgere e all’importanza dell’aderenza alla terapia. Un servizio particolarmente prezioso: nelle precedenti tappe sono stati infatti rilevati diversi casi di cittadini ignari, alle prese con seri problemi cardiologici, che grazie ai controlli effettuati nel Truck Hospitality hanno scongiurato conseguenze potenzialmente gravi per la propria salute.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dallo Sportello d’ascolto, che si pone l’obiettivo di rispondere al notevole incremento dei disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica: anche in questo caso i cittadini potranno ottenere un consulto gratuito da parte di qualificati specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi. Al riguardo, nelle prime tappe del tour, sono stati soprattutto i più giovani, spesso accompagnati dai propri genitori, ad evidenziare necessità di ascolto e a trarre giovamento dai colloqui con gli esperti. E’ bene precisare che tutti i servizi sono offerti nel pieno rispetto della privacy, della sicurezza e delle prescrizioni anti-Covid.

Spazio anche all’attività fisica, sportiva e ricreativa, che gioca un ruolo centrale nell’ambito di un corretto stile di vita e della prevenzione delle malattie croniche. Alcune associazioni aderenti alla rete nazionale di ASC Attività Sportive Confederate, insieme ad altre realtà locali, coinvolgeranno il pubblico in attività ludiche e motorie: gli istruttori di Caribe Scuola di Ballo proporranno zumba fitness nella giornata di sabato e balli per bambini in quella di domenica. Il centro Deva Yoga curerà lo spazio riservato allo yoga, mentre Bio Art coinvolgerà il pubblico in varie discipline di ballo.

RIPARTIRE DOPO LA PANDEMIA

L’attività di prevenzione, mai come in questo periodo, risulta opportuna e necessaria, considerando che fino a pochi mesi addietro, con la sanità pubblica sotto pressione a causa dell’emergenza Covid, si è registrata una drastica riduzione delle attività diagnostiche e terapeutiche riguardanti importanti patologie croniche. Un brusco stop, ad ampio raggio, che a causa della limitata accessibilità per i pazienti, ha generato grande incertezza nei cittadini e ritardi nella diagnosi di malattie più o meno gravi. A peggiorare ulteriormente il quadro, il lungo periodo di inattività ed isolamento, che ha modificato i nostri stili di vita, producendo gravi ripercussioni sul nostro fisico e sulla nostra psiche. Il Tour della Salute ambisce dunque a rappresentare un momento di rinascita e ripartenza, nel segno della prevenzione e del benessere, ma anche dell’aggregazione e dell’allegria: le migliori medicine per il nostro corpo e la nostra mente.

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

L’evento è promosso dall’associazione Il Tour della Salute, che nasce al fine di diffondere tra i cittadini l’importanza della prevenzione, un concetto valido su tutti i fronti ma in particolar modo sul versante delle malattie croniche. Lo scopo dell’associazione è anche quello di diffondere l’educazione sanitaria, di divulgare l’importanza dell’aderenza alla terapia e di promuovere un sano e corretto stile di vita, frutto del connubio tra una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica. Il comitato scientifico ell’associazione è composto dal presidente, dottor Giuliano Lombardi, dai professori Giampiedro Neri, Agostino Consoli e Mario Fulcheri, e dal dottor Marco Bacchini. Il Tour della Salute si avvale della collaborazione delle società scientifiche SID e SIPREC, della Federazione Italiana Psicologi e di ASC Attività Sportive Confederate. La manifestazione è supportata da Garaventa Lift, Amplifon Italia e Marefarm Plus, con il contributo incondizionato di EG STADA Group. La tappa di Ferrara è caratterizzata dalla partecipazione di Caribe Scuola di Ballo, Deva Yoga e Bio Art.

LE 12 TAPPE

Marche (San Benedetto del Tronto 11/12 giugno – Rotonda Giorgini); Molise (Termoli 18/19 giugno – Piazza Sant’Antonio); Piemonte (Torino 9/10 luglio – Piazza San Carlo); Lombardia (Bergamo 3/4 settembre – Piazza della Libertà); Abruzzo (Pescara 10/11 settembre – Piazza Primo Maggio); Puglia (Monopoli 17/18 settembre – Piazza Vittorio Emanuele); Umbria (Perugia 24/25 settembre – Piazza Pian di Massiano); Basilicata (Matera 1/2 ottobre – Piazza San Francesco); Emilia Romagna (Ferrara 8/9 ottobre – Piazza del Castello); Campania (Napoli 15/16 ottobre – Piazza Trieste e Trento); Lazio (Latina 22/23 ottobre – Piazza del Popolo); Veneto (Verona 12/13 novembre – Piazza Bra).

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 7 ottobre 2022 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione della manifestazione “Casco Matto – 2° edizione Matti d’Autunno”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d5ZLV0Y%262%3dS%26r%3dQIYBS%265%3dT8ZO%26M%3dlJ0H_vqir_71_8sWp_H8_vqir_66CO1.38Gr1s3gE3Mr5.yL_vqir_664Gx9FAi_HguT_RvV0TOT_vqir_666Ji3e1qIuFx1FAsDu-EeDy8iI03495Fi-3qKgE-33xJ5-Te-RPT6.80Ep%264%3d3MwLsT.r50%26Aw%3dQMV0W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

Venerdì 7 ottobre 2022 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Casco Matto- 2° edizione Matti d’Autunno”, in programma per domenica 9 ottobre 2022 con ritrovo in piazza Ariostea.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, il presidente dell’associazione Volunteers Vs Violence Massimo Perrone, la presidente di Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali Susanna Farioli, la presidente dela Pro loco di Renazzo Roberta Paganini e la presidente di Moto club Casco Matto Debora Marangoni.

BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 8 ottobre 2022 alle 11 incontro nella sala auditorium, in via Grosoli 42 a Barco, Ferrara

[‘Tettonica’: la fumettista e illustratrice Cristina Portolano si racconta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d1ZPV6Y%266%3dS%26n%3dQMY8S%269%3dT4ZS%26M%3dhJDH_rqmr_31_BsSp_L8_rqmr_26GOw.3BGn1w3cE7Mn5.3L_rqmr_268Gt9JAe_HkuP_RzV6TSS_rqmr_26D7t3a1uJ9Fi3u-Da-6EEeJDAsJu-7-iB6MsJB3tH35e-3BAsJ3Fa-F9JtE63nE-CA-r1w5oDD3.hJ7D%26d%3dCEKv3L.FeJ%263K%3d1WNX7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

Cosa c’è dietro l’ideazione e la realizzazione di un graphic novel? A spiegarlo, sabato 8 ottobre 2022, dalle 11, nella sala auditorium alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara), sarà la fumettista e illustratrice Cristina Portolano. L’autrice presenterà i suoi lavori, e in particolare l’ultimo graphic novel scritto da Sofia Assirelli ‘Tettonica’.

L’incontro, aperto liberamente al pubblico, rientra nel ciclo di appuntamenti dedicati a fumettisti e illustratori che raccontano il proprio mestiere.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Cristina Portolano ha all’attivo le pubblicazioni “La biografia di Francis Bacon” (Centauria edizioni – 2019), “Io sono Mare” (Canicola edizioni – 2018), “Non so chi sei” (Rizzoli Lizard – 2017) e “Quasi Signorina” (2016), insieme a collaborazioni con periodici come Internazionale Kids.

Scarica la locandina dell’evento: [Cristina Portolano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dNe0WSd%26p%3dT%26A%3dV7ZUX%26s%3dUQeC%26N%3d5OxIF_MUvm_Xe_KnxT_U3_MUvm_Wj4E8lByDfE6J.gH0Pr8.30.mM_EvWs_OAqH1Pp8F_MUvm_Wj6BMi_KnxT_U4x6e3Gm5_EvWs_OAh.I5K_vtpu_79z_MUvm_Xh4GPcb%261%3dHyLI86.G2O%26mL%3dNb8YT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d4bKY9a%261%3dV%26q%3dSHbAU%264%3dW7bN%26P6d3p%3dkL9K_ushu_63_7vVr_GA_ushu_58pMf0x7l41Dr.54HxFt.Ah.A9%269%3dpM8QfT.30w%26A8%3dV0VKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

FORMAZIONE – Giovedì 6 ottobre 2022 alle 16 in via Saragat la presentazione a cura della Fondazione ITS Territorio Energia Costruire

[Al via a Ferrara due corsi per diventare tecnico superiore per il risparmio energetico o per la digitalizzazione del patrimonio costruito](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMhCWRg%26s%3dT%260%3dY0ZTa%26v%3dUPhF%26N%3d4R1I_DyZs_O9_ytox_99_DyZs_ND4PI.AyH09j4yMtN0C.pM_DyZs_NDuHFG7B1_PXvl_ZmWRbFY_DyZs_NDhE-HGh-4-2CyKwPh-7GC-jHDQp-I1P-kBHCuMwPl-M1AuByM-zNBCyBAPl-I1P-pE-DGzIwPtBA-Cu8DElM5Av-H-BCy-Ew-Bp05RhE5X4w9h74LGvG1-BlE-B91K5KvG5M-jHERyN5Rv.AFKs%267%3d9SzOyZ.u8F%26Gz%3dTSbCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

La Fondazione ITS Territorio Energia Costruire (ITS TEC), di cui il Comune di Ferrara è socio fondatore, amplia la propria offerta formativa per rispondere al bisogno di nuove competenze per la digitalizzazione e la sostenibilità della filiera edilizia e costruzioni.

Giovedì 6 ottobre 2022 alle 16, alla Facoltà di Ingegneria di Ferrara (via Giuseppe Saragat, 1 – aula 15, secondo piano), si terrà un open day di presentazione dei corsi biennali 2022-2024 che si svolgeranno a Ferrara:

– Corso Blue per diventare “Tecnico superiore per il risparmio energetico e la sostenibilità del sistema edificio-territorio”;

– Corso Lime per diventare “Tecnico Superiore per la digitalizzazione e la virtualizzazione del patrimonio costruito”.

Sarà l’occasione per conoscere tutor, docenti e aziende partner del percorso, il programma di studio, di laboratorio e i requisiti di accesso, lo stage, e le prospettive professionali.

In particolare:

– Il tecnico superiore per il risparmio energetico e la sostenibilità del sistema edificio-territorio opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni applicando le metodiche e le tecnologie della progettazione avanzata con software BIM anche in rapporto ai temi della bioedilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile.

– Il tecnico Superiore per la digitalizzazione e la virtualizzazione del patrimonio costruito è in grado di utilizzare le nuove tecnologie digitali per acquisire ed elaborare dati ed informazioni relative al patrimonio costruito, creando modelli digitali, rendering, prototipi, applicazioni di realtà virtuale.

I corsi hanno una durata di 2 anni, 2000 ore di cui 800 di stage

Requisito di accesso: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

Titolo rilasciato al termine, previo superamento dell’esame finale: Diploma di Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (EQF 5) e Diploma Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza (EQF 5).

La Fondazione ITS Tec può supportare i partecipanti nella ricerca di un alloggio e contribuire in parte alla copertura dei costi.

Registrazioni: [forms.gle/yzwXsWWjxnjteudH9](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5aIT0Z%26y%3dQ%26r%3dRFWBT%262%3dR8aL%26K%3dlK7Fw_IdsT_Tn_HUtc_Rj_IdsT_Ss6sIzI.kCr_HUtc_RjPCMbJjwnO10x684LZ_5qWq_F6j3pBm5_5qWq_F4MN1e2nNr7IKlah9mwwKfSfTFvq0R5Il1oNl_CFWxANet5h9YhqFx-8xbsKVY60Tfx%264%3dqL6LgS.15x%2606%3dQAUIW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La Fondazione ITS Territorio Energia Costruire (ITS TEC), di cui il Comune di Ferrara è socio fondatore, nasce nel 2010 con l’obiettivo di realizzare percorsi post diploma per formare tecnici specializzati a supporto della riqualificazione del patrimonio architettonico e del territorio, la sostenibilità e l’efficientamento energetico di edifici e impianti, la sostenibilità ambientale.

(Comunicazione a cura della Fondazione ITS Territorio Energia Costruire)

[Oktoberfest domani al via a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d2fFW7e%26v%3dT%26o%3dWCZ9Y%26y%3dU5fI%26N%3diP4I_swcs_47_2tTv_B9_swcs_3B7Px.92Ho7m4dKwNoA.sM_swcs_3BxHuE0Bf_NavQ_XpW7ZIZ_swcs_3Bp8sNkKb-NsGbOm8-pG4HcA29fO4-7pIkGj-7v-9fN24s7-sE-tEx7b9y-LqEvEfNk-Eb-8yMuA-sGbQqNs7v8-2X-qKvLzB-nQ3Bd7vB-4b7kbP48tA-FcnEv4-qA2LpJo.AuIv%267%3dnQ3OdX.x8u%26E3%3dT8ZFZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

OKTOBERFEST DOMANI AL VIA A FERRARA. IL SINDACO SPILLERÀ LA BOTTE INAUGURALE. 12 GRUPPI MUSICALI, C’È ANCHE IL SOSIA PIÙ FAMOSO DI MICHAEL JACKSON. ATTESE 60MILA PERSONE

Ferrara, 5 ott – Aprirà i battenti domani, giovedì 6 ottobre – con diverse novità e l’accesso gratuito – l’Oktoberfest a Ferrara Fiere, alla seconda edizione, dopo le 40mila presenze registrate l’anno scorso.

Come la tradizione bavarese impone, la prima botte sarà spillata dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Alan Fabbri, atteso alle 19.

Per undici giorni, fino al 16 ottobre, la Fiera ospiterà la manifestazione. “Un evento che, numeri alla mano, ha segnato un successo importante, che si appresta a replicare con un programma ancora più ricco, diverse novità e tanto pubblico anche da fuori provincia. L’Oktoberfest ha rappresentato, e rappresenta, una nuova occasione per fare della fiera un luogo attrattivo e cuore degli appuntamenti stagionali. Ringrazio i tanti lavoratori che contribuiranno alla buona riuscita dell’evento”, così il primo cittadino.

Quest’anno le presenze previste sono circa 60mila, nei circa mille tavoli posizionati nei 20mila metri quadrati della Fiera di Ferrara, tra maxi tensostruttura e padiglioni interni, allestiti per l’occasione come una città bavarese, con le tipiche decorazioni bianche e blu, camerieri e spillatori vestiti a tema.

Immancabile la musica – atteso anche Sergio Cortes il miglior sosia riconosciuto a livello mondiale di Michael Jackson – e le attrazioni: un luna park con sedici giostre, tra cui una ruota panoramica, e un’area bimbi con gonfiabili per i giovanissimi.

Autenticamente bavarese sarà la birra regina dell’evento, la HB Hofbräu München, il cui nome in tedesco “Staatliches Hofbräuhaus in München” letteralmente significa “Birrificio Nazionale della Corte in Monaco”, e rappresenta la più antica e celebre birreria di Monaco di Baviera, e una delle sette fabbriche di birra della città. Oggi è proprietà del governo bavarese e partner ufficiale di Oktoberfest Ferrara.

Sarà possibile degustare anche differenti tipi di birra artigianale, oltre ai piatti classici dell’evento: stinco, würstel, cotolette e patatine fritte. Uno stand offrirà anche cappelletti. I prodotti tipici bavaresi verranno proposti da un prestigioso catering bavarese.

Dodici i gruppi musicali che si alterneranno nel corso delle serate: domani sera sul palco saliranno la Gibierfest Band, banda musicale composta da 9 musicisti, e il Corpo bandistico renazzese.

Venerdì 7 si passerà dal reggae (mixato a testi cantati in dialetto salentino) dei Sud Sound System al country and blues dei Keet & More.

Sabato 8 ottobre sarà la volta della band tributo ai Queen, i Queen Vision

Domenica 9 è atteso il ritorno della Gibierfest band, che lascerà poi il posto al gruppo acustico di ricerca storico-folkloristico ‘ Die Gibiener Musikanten’, da Verona.

Lunedì 10 ottobre protagonista della musica live sarà la band di Renazzo degli Emme Colletti

Martedì 11 il programma prevede un viaggio nella storia attraverso 50 anni di musica, con i Rock School,

Mercoledì 12 è atteso il tributo a Vasco Rossi, a cura della Diapason Band.

Anni ‘90 protagonisti invece della serata di giovedì 13 ottobre: l’Oktoberfest ospiterà infatti una tappa del tour post-estivo dei “Voglio Tornare Negli Anni 90”, che nei mesi scorsi ha toccato decine di città italiane.

Venerdì 14 ottobre sarà la volta dei Punkreas, storica band del genere punk nata nel 1989, che farà da preludio al ritorno dei Die Gibiener Musikanten.

Sabato 15 il programma culminerà con uno degli ospiti più attesi: Sergio Cortes, giudicato il più fedele impersonator al mondo di Michael Jackson, quindi i Keet & More.

Chiusura domenica 16 ottobre sulle note della Gibierfest band.

L’ingresso è gratuito, con possibilità di prenotare i tavoli nella tensostruttura attraverso la sezione “Prenota” del sito [www.oktoberfestferrara.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d3bFZ8a%26v%3dW%26p%3dSCc0U%26y%3dX6bI%26Q7c3k%3djL4L_tscv_53_2wUr_BB_tscv_487Sy.GuPq4oNh73Ph72NcJk.Ev%266%3dwQuNmX.p74%26Eu%3dSGZ8Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(Ferrara Rinasce)

[Via Borsari, nuovi marciapiedi, al via terza fase lavori, completamento previsto la prossima settimana](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKbOUPa%265%3dR%268%3dSLXRU%268%3dSNbR%26L%3d2LCG_Bslq_M3_Armr_K7_Bslq_L8FNG.5AF83v2wG6L87.2K_Bslq_L87FDAI0y_Jjtj_TyUPWSa_Bslq_L8E0u-48IC3A0-8M8M3-EtIwAtG37w0-uD-E0u-LxIJ3-y2C7-52FGA0-wG6G67C2777K9-HA6FABK9-Dt-GBGBJ3Et-JyLC07372.2L6C%262u3tx%3dEDJF5K.EyL%262J%3dKYMWQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

VIA BORSARI, NUOVI MARCIAPIEDI, AL VIA TERZA FASE LAVORI, COMPLETAMENTO PREVISTO LA PROSSIMA SETTIMANA

Ferrara, 5 ott – È entrato nella terza fase il cantiere di via Borsari, per il rifacimento dei marciapiedi (lato numeri civici dispari), da via Montebello a via Mortara.

Dopo aver completato il tratto compreso tra via Montebello e via Eleonora d’Este d’Aragona, questa mattina gli operai (i lavori sono condotti dalle imprese Costruzioni Ital Strade ed Europav, entrambe in subappalto dalla ditta B.A.T.E.A.) hanno posato la nuova pavimentazione (in cemento spazzolato al posto del precedente conglomerato bituminoso) nel tratto di marciapiedi compreso nel segmento tra via Eleonora d’Este d’Aragona e via Leon Battista Alberti. Attualmente questa porzione è in asciugatura, intanto il cantiere si è già spostato nel tratto successivo, quello finale, fino a via Mortara. Qui si stanno realizzando gli scavi preliminari al rifacimento dei marciapiedi e alla posa dei nuovi cordoli. Il completamento dei lavori è previsto, indicativamente, in una decina di giorni, periodo nel quale la porzione di strada interessata sarà chiusa al traffico.

Quello in corso è un nuovo intervento nell’ambito dell’appalto per le manutenzioni del valore di complessivi 700mila euro che ha già portato – tra le altre cose – al rifacimento dei marciapiedi in via Cortevecchia e in una decina di altre arterie. Terminati i lavori in via Borsari il cantiere si sposterà nelle vie Previati, Mentessi e Borgo dei Leoni (qui saranno realizzati nuovi marciapiedi su un lato, partendo da piazzetta dei Combattenti verso parco Massari).

(Ferrara Rinasce)

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea convocata su due giorni: mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre 2022 alle 15 – DIRETTA ONLINE

[Seduta del Consiglio comunale di Ferrara – DOCUMENTAZIONE](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dBgSZGf%269%3dW%26y%3dXPcIZ%26B%3dXEgV%26Q%3dsQGL_3xpv_D8_Ewdw_OB_3xpv_CCJS8.0EKy8z7nL0QyB.6P_3xpv_CCAK5FMEp_Onya_Y3ZGZRb_3xpv_CCAQz7l8xS2-OpAHPp-0BJ4F4HtL-zKxRA7wB-3A3OxNl.EGIw%26A%3d0Q4SzX.yBG%26E4%3dXTZGd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

05-10-2022

Il Consiglio comunale di Ferrara si è riunito in presenza nella sala consiliare di piazza Municipio nel pomeriggio di mercoledì 5 e il piano dei lavori, suddiviso in due giorni, proseguirà con la riunione in programma giovedì 6 ottobre 2022 alle 15. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

In apertura le comunicazioni del presidente e l’esposizione di question time. In programma l’esame di sei delibere, oltre a otto ordini del giorno e mozioni.

Questo in dettaglio l’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale. Diretta audio-video al link [ferrara.consiglicloud.it/home](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d8gIUCf%26y%3dR%26u%3dXFXEZ%262%3dSAgL%26L2h8n%3doQ7Gz_OdtW_Zn_IXzc_Sm_OdtW_Ys7lO52y8.pFuPv8sFpCvRq.01_OdtW_Ys9vJr%265%3dtR6MjY.161%26F6%3dRDaIX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

[DOCUMENTAZIONE scaricabile in fondo alla pagina]

1 Comunicazioni del Presidente

2 Question time

Deliberazioni

3 L’ass. al Bilancio Matteo Fornasini ha relazionato in merito alla “Fusione della Società Holding Ferrara Servizi spa in Ferrara Tua spa” (Pdlc 2022-37).

Il consigliere Maresca (Ferrara Bene Comune) ha presentato un emendamento. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Soffritti (FdI), Ferraresi (Misto), Maresca (Ferrara Bene Comune), Mantovani (M5S), l’ass. Fornasini. L’emendamento è stato respinto.

Il dibattito è proseguito con gli interventi dei consiglieri Mantovani (M5S), Colaiacovo (PD), Zocca (Prima Ferrara). D’Andrea (FI). La delibera è stata approvata.

4 L’ass. al Bilancio Matteo Fornasini ha relazionato in merito alla variazione al bilancio per il finanziamento di Lavori di somma urgenza per eventi atmosferici 17-18-19 agosto 2022 (Pdlc 48/2022 con emendamento PG 140887/2022). L’emendamento è stato approvato all’unanimità. La delibera è stata approvata.

5 Il presidente Lorenzo Poltronieri ha relazionato in merito alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della V Commissione Consiliare permanente (Decentramento e Sport) in seguito alle avvenute dimissioni del consigliere Minichiello (PG 80558/22, Pdlc 31). Nel dibattito sono intervenuti Mosso (Lega), Colaiacovo (PD), Carità (Ferrara Cambia). La maggioranza ha candidato come presidente il consigliere Stefano Franchini (Lega) e il consigliere è stato eletto a maggioranza dall’assemblea e nominato dal Presidente del Consiglio. Come vice presidente la minoranza ha indicato il consigliere Davide Bertolasi, eletto con maggioranza dei voti dall’assemblea e nominato dal Presidente del Consiglio.

Mozione

6 Il consigliere Colaiacovo (PD) ha relazionato in merito alla Mozione sul rispetto della Carta dei comportamenti educativi nello Sport (Pdlc 2022-29, PG 66732 del 13/05/2022). Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Zocca (Prima Ferrara), Ferraresi (Misto), Mantovani (M5S), l’assessore allo Sport Maggi, i consiglieri Savini (Ferrara Nostra), Merli (PD), Carità (Ferrara Cambia), Franchini (Lega). La mozione è stata respinta.

7 La consigliera Ziosi (Prima Ferrara con Alan Fabbri) ha presentato la Mozione relativa a conferma principi “Carta dei comportamenti educativi nello Sport” (Pdlc 2022-28) PG 76634 – 30/05/2022 presentata dai gruppi consiliari Prima Ferrara con Alan Fabbri, Lega Salvini Premier, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Marescotti (PD), Zocca (Prima Ferrara), Ferraresi (Misto), Colaiacovo (PD), Maresca (Ferrara Bene Comune). La mozione è stata approvata.

La seduta di mercoledì 5 ottobre 2022 è conclusa alle 19. Proseguirà giovedì 6 ottobre 2022 con i seguenti argomenti da trattare:

Deliberazioni

8 Approvazione del recesso del Comune di Ferrara dalla qualifica di socio dell’Associazione “Atrium”. Relatore l’ass. Marco Gulinelli (Pdlc 2022-34).

9 Rinnovo della durata di un anno dall’1/1/2023 al 31/12/2023 della convenzione con la Provincia per il trasferimento al Comune di Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali -espositivi e funzionali alla gestione. Relatore l’ass. Marco Gulinelli (Pdlc 2022-39).

10 Approvazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e SS.MM.II. dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ferrara per la realizzazione dell’intervento di restauro, conservazione e valorizzazione del dipinto su tela di Giuseppe Avanzi “Apparizione della Beata Vergine e san Pietro ai compagni di san Brumone” proveniente dalla chiesa di san Cristoforo alla Certosa in Ferrara. Relatore l’ass. Marco Gulinelli (Pdlc 2022-40).

Ordini del Giorno e Mozioni

11 PG 107019 – 26/07/2022 – Gruppo Consiliare PD – Mozione su discussione pubblica relativa alla costruzione di impianto a biometano in via Ponte Assa a Villanova (Pdlc 2022-33).

12 PG 110848 – 03/08/2022 – Gruppi Consiliari Gente a Modo – Azione Civica – Partito Democratico – Misto – Movimento 5 Stelle – Ordine del giorno in sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari TPNW (Pdlc 2022-35).

13 PG 114010 – 08/08/2022 – Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Mozione su nuova area verde suburbana e grandi eventi (Pdlc 2022-36).

14 PG 131700 – 15/09/2022 – Gruppo Consiliare Misto – Mozione Springsteen in concerto al Parco Urbano “Giorgio Bassani” – Approfondimenti tutela ambiente e biodiversità (Pdlc 2022-46)

15 PG 134070 – 20/09/2022 – Gruppi Consiliari di Lega Salvini Premier, Ferrara Nostra, Prima Ferrara con Alan Fabbri, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Mozione su inserimento nella toponomastica cittadina di una via dedicata a Oriana Fallaci (Pdlc 2022-47).

16 PG 97665 – 07/07/2022 – Gruppo Azione Civica – Ordine del giorno – basta morire di clima: istituire una giornata nazionale per la mobilitazione contro i cambiamenti climatici e le sue vittime (Pdlc 2022-30).

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006 – ISSN 2281-9371

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

