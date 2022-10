Agenzia di Informazione Auser 35 – 2022

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Agenzia settimanale di informazione

Agenzia di informazione Auser

Agenzia settimanale – Anno 25 numero 35 – mercoledì 5 ottobre 2022

AuserInforma

Auser e Nonno Nanni, successo dell’iniziativa per la Festa dei nonni

La Festa dei Nonni dello scorso 2 ottobre è appena trascorsa ed è stata un successo la campagna solidale “Nonniversario”, che l’azienda casearia Nonno Nanni ha messo in piedi a sostegno di Auser.

Sono stato raccolti 5000 euro che verranno utilizzati per finanziare i progetti di Auser a sostegno delle persone sole e fragili.

Un gesto di generosità e di solidarietà per i nostri nonni, bene prezioso per tutta la comunità.

#AuserPerLeMarche: continua la mobilitazione in aiuto alle popolazioni alluvionate delle Marche

I fondi raccolti aiuteranno le sedi Auser locali che hanno subito ingenti danni a ripartire, verranno inoltre destinati al sostegno di attività e progetti di prossimità e di socialità da parte delle Auser territoriali nelle zone colpite dall’alluvione ed integreranno la sottoscrizione aperta da CGIL CISL e UIL di sostegno alle attività di aiuto.

Per informazioni: [https://bit.ly/3y3R1oz](https://auser.us2.list-manage.com/track/click?u=32cde82395bb3f7b482c32e85&id=4ab6267c69&e=26396ee207)

Milazzo (ME), ripartono in presenza i corsi della Lute: 45 corsi per un totale di 950 ore di lezione. Grande attesa per l’Università Auser che la pandemia non ha mai fermato

In un’ Aula Magna gremita sono stati presentati i corsi del nuovo Anno Accademico della Lute, l’università della terza età dell’Auser, che a Milazzo è molto seguita. Era attesa la ripresa dei corsi in presenza e l’applauso iniziale dei presenti ha accolto sia il presidente Graziano ma anche i docenti e gli iscritti vecchi e nuovi pronti ad addentrarsi in approfondimenti tematici e uscite didattiche. Un gruppo, quello della Lute, che in realtà non si è fermato nemmeno con la pandemia quando, è riuscito a fare ben cinquecento lezioni grazie all’utilizzo di internet. Ma in presenza, ovvio, è tutta un’altra musica. L’entusiasmo è alle stelle ed è coinvolgente vedere il grande approccio motivazionale che gli scritti hanno. Voglia di imparare, di non rinchiudersi in casa, di aprirsi a nuove discipline o semplicemente approfondire argomenti e seguire passioni che, da giovani, avevano accantonato per mancanza di tempo. La Lute è una risorsa e grazie anche al supporto dell’Istituto “E. Majorana” è tornata nei locali che l’hanno sempre ospitata. Ma veniamo nel dettaglio. E’ possibile iscriversi ai corsi da lunedì 3 ottobre dalle 15 e poi, il 17 l’avvio delle lezioni. Si riparte e i numeri di quest’anno accademico parlano da soli: 950 ore di lezioni, 45 corsi, più di 60 docenti, tre ore di lezioni al giorno dalle 15 alle 17.45. E poi, tornano i venerdì della Lute con uscite non solo sul territorio ma anche altrove, che andranno ad integrare le lezioni. Sono previste gite, visite ai musei e ai teatri con la visione delle opere in calendario sia al Massimo, al Mandanici, a Siracusa. E tanto altro ancora, corsi di benessere, ballo, cucito, scacchi, ginnastica dolce, pittura su stoffa, letteratura, lingue straniere. C’è tanto da studiare ed approfondire con la Lute, di certo quello che manca è la noia.

Fonte: ildiariometropolitano.it

Trani, quindicesima edizione di “Non ti scordar di me”, la festa che Auser Trani dedica ai nonni

Auser Trani festeggia i nonni e le nonne con la manifestazione chiamata “Non ti scordar di me”, giunta alla quindicesima edizione. Ogni anno nuove sensazioni e nuove esperienze, anche quest’anno la novità è rappresentata dalla collaborazione nonché dal finanziamento ricevuto dell’Amministrazione Comunale tramite l’Assessorato alle Culture.

Questa edizione viene divisa in quattro giornate partendo da domenica 2 ottobre alle ore 10,30, appuntamento al Centro Polivalente di Villa Guastamacchia dove si è cantato, ballato, il tutto accompagnato da un appetitoso aperitivo organizzato da Auser Insieme APS. Martedì 4 ottobre alle ore 17,00 incontro in Biblioteca per discutere di – Gli anziani nella BAT “tra solitudine e invecchiamento attivo” – Organizzato da Auser Cultura. Mercoledì 5 Ottobre alle ore 17,00 presso Villa Guastamacchia Lo yoga della risata. Ridere non conosce confini, non fa distinzioni di razza, di credo o di linguaggio. Organizzato da Il Treno del Sorriso ODV. Per completare Venerdì 7 Ottobre alle ore 19,00 presso la Parrocchia di San Magno manifestazione canora e non solo “non ti scordar di me”. Organizzata da Auser Volontariato ETS e Il Colore degli Anni ODV Alla manifestazione del giorno 7 ottobre “non ti scordar di me” si accede solo ed esclusivamente con l’invito da ritirare presso la sede Auser Trani Via Barisano, 28 e presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia Via Annibale di Francia 43.

Sesto Fiorentino (FI), al via il nuovo progetto dedicato al benessere e alla socialità

Migliorare il proprio “stare bene” seguendo stili di vita sani come svolgere in sicurezza attività fisica all’aperto, oppure attività culturali e artistiche in uno dei quartieri più periferici di Sesto Fiorentino. È questo uno degli obiettivi del progetto “Se-sto-Bene” inserito nella zona del Sud Ferrovia. Il progetto del Comune di Sesto Fiorentino è uno dei beneficiari del bando promosso dalla Regione Toscana per i progetti di sicurezza integrata. Grazie alla concessione di un finanziamento di 36.400 euro a cui si aggiungeranno circa 15mila euro di risorse dell’amministrazione comunale sestese, il progetto prenderà il via nel corso del 2023. “Se-sto bene” nasce dalla collaborazione con la Società della Salute Nord Ovest, Auser, Società per la Biblioteca circolante, Circolo Arci Padule e il Comitato Stephen Biko. Al centro del progetto c’è, appunto, il benessere dei residenti del Sud Ferrovia, promuovendo la fruizione degli spazi pubblici e la loro gestione come strumento di sicurezza e contrasto del degrado. Tra gli obiettivi, c’è la promozione degli stili di vita sani e dell’attività motoria, la condivisione di competenze e conoscenze acquisite attraverso momenti di formazione non formale e la creazione di un rinnovato senso di prossimità e appartenenza tramite occasioni di socializzazione. Nel percorso di benessere collettivo sono coinvolte le strutture e le realtà presenti nella zona Sud Ferrovia, così la Casa del Popolo di Padule, il circolo Auser di via Pasolini, la biblioteca condominiale di Sesto Smart Village ospiteranno le attività di “Se-sto bene” che includeranno corsi di teatro, street art, fumetto, conduzione radiofonica, momenti festa, incontro e sport per tutti.

Fonte: Il Tirreno

Scandicci (FI): Università dell’età libera, pronti i corsi della nuova stagione

Al via ‘Libera Università’. Si tratta di 17 corsi su materie varie, distribuiti in due periodi consecutivi, tra novembre e maggio 2023. I corsi sono organizzati da Auser Scandicci in collaborazione con il Comune di Scandicci, e l’assessorato alla Formazione professionale. Le iscrizioni sono al momento solo online, all’indirizzo www.auserscandicci.org, dal 10 al 24 ottobre 2022 per i corsi del periodo novembre-gennaio, dal 9 al 23 gennaio 2023 per i corsi del periodo da febbraio-maggio.

Fonte: La Nazione

San Pacrazio (RA), una volontaria Auser al nuovo sportello informativo sui servizi socio-sanitari

E’ una volontaria Auser a rispondere alle tante domande e richieste di informazioni dei cittadini che si rivolgono al nuovo sportello informativo sull’accesso ai servizi socio sanitari. L’inaugurazione del nuovo punto di orientamento si è svolta nei giorni scorsi. Lo sportello si trova presso il piazzale della farmacia di San Pancrazio in via Molinaccio 106. E’ operativo il martedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 10 alle 12 presso la farmacia di Godo via Faentina 169/3, il giovedì è operativo con lo stesso orario presso la Casa della Salute a Russi.

Fonte: Il Resto del Carlino

Pasian di Prato (UD), il Direttore del Messaggero Veneto presenta il suo nuovo libro nella sede di Auser Insieme

Nuovo incontro con l’autore nella sede dell’Auser Insieme-Università dell’età libera di Pasian di Prato (in via Roma 42), dove martedì alle 18 Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto, ha presentato il suo libro “Tre vedove (quasi) inconsolabili”. L’incontro, a cura del giornalista Enzo Cattaruzzi, era a ingresso libero.

Fonte: Il Messaggero Veneto

Firenze, corso gratuito di Attività Fisica Adattata con l’Auser

L’Auser del Quartiere 4 organizza un corso gratuito di Attività Fisica Adattata (Afa), il martedì dalle 17 alle 18, presso la propria sede operativa, al Circolo Arci San Bartolo a Cintoia, in via della Madonna di Pagano 2r.

Un insegnante di fisioterapia accompagnerà i partecipanti in un percorso che dalla pratica dello Yoga conduce agli esercizi del protocollo medico del mal di schiena.

Pistoia, ciclo di incontri per conoscere e prendersi dell’ambiente

“Noi per un ambiente migliore” è il tema di una serie di incontri voluti da Auser in collaborazione con Farcom (Farmacie Comunali).

Gli appuntamenti avranno luogo nella Sala Luciano lama della CGIL in via Puccini a Pistoia, tutti i giovedi alle ore 15.30 a partire dal 29 settembre e, come da titolo, avranno come argomento la conoscenza e la cura dell’ambiente che ci circonda.

Fonte: tvl.it

Venturina (LI), riparte “Non solo cammino”

Dopo il successo dello scorso anno, riparte “Non solo cammino”, il progetto di movimento e socializzazione all’aria aperta, che vede insieme Auser Venturina (LI) e DinamicaMente Ssd, con il patrocinio del Comune di Campiglia Marittima. Dal 5 ottobre, ogni mercoledì e venerdì, si cammina insieme per stare bene e andare alla scoperta delle bellezze del territorio e della natura. «Ripartiamo con entusiasmo – dice il presidente Auser Francesco Vanni -, grazie alle tante adesioni avute nella 1ª edizione e soprattutto per i risultati. Tanti hanno migliorato importanti problemi di deambulazione, e c’è anche chi, concluso il progetto, ha continuato a camminare ritrovandosi con le amicizie fatte».

Fonte: Il Tirreno

Vellezzo Bellini (PV), pranzo e musica con l’Auser

“Pranzo Insieme” è l’evento che si terrà domenica 9 ottobre all’oratorio in via Pavia 60, alla frazione Giovenzano, organizzato dall’Auser Lilium. Alle 12.30 pranzo con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 ottobre; alle 14,30 consegna delle pergamene ai volontari come riconoscimento del loro prezioso impegno; a seguire musica e danza.

Fonte: La Provincia Pavese

Trieste, una visita nei luoghi di Antonio Canova

Auser – Percorsi solidali di Trieste organizza per domenica 23 ottobre una visita guidata a Possagno (TV), terra natale del grande scultore Antonio Canova in occasione del bicentenario della sua scomparsa e una visita guidata a Marostica (VI), la famosa città degli scacchi.

Fonte: Il Piccolo di Trieste

Legnago (VR), ripartono gli appuntamenti culturali dell’ Auser nel ricordo di Giovanna, volontaria del gruppo

Quest’anno gli incontri saranno dedicati a Giovanna Spinelli (volontaria del gruppo scomparsa nell’ottobre 2020) per volere del sodalizio presieduto da Carla Sambugaro.

Al Centro per le attività sociali di via XXIV Maggio, ha aperto il ciclo de «I giovedì di Giovanna» il reading Donne di D’Annunzio, protagoniste le lettrici del gruppo Lettori abc. Le volontarie de Ilfilocheunisce hanno presentato i loro prossimi appuntamenti di idee creative che si terranno sempre nella sede Auser. I giovedì di Giovanna, curati da Enzo De Grandis, che affiancava Spinello nell’organizzazione degli incontri, proseguiranno intanto fino a dicembre. «I contagi da Covid proseguono», spiega Lucio Piccoli, vicepresidente Auser, «ci riserviamo di proseguire gli incontri nei primi mesi del 2023»..

Fonte: L’Arena di Verona

Piacenza, Auser coinvolta nel servizio di pre e post-scuola

Lunedì 3 ottobre a Piacenza è ripreso il servizio di pre e post scuola. Il pre-scuola sarà garantito dalle 7.30 in tutti i sei Circoli didattici della città, per quasi 600 alunni. Il servizio di post-scuola, operativo per un’ora dopo la fine delle lezioni pomeridiane (il cui orario può variare per ogni istituto), coinvolgerà circa 200 alunni e sarà attivato per i Circoli che ne hanno fatto richiesta.

I volontari Auser coinvolti nel servizio pre scuola sono 40, una decina per il post scuola, non in sostituzione ma sempre in affiancamento al personale scolastico. L’assessore Dadati ha sottolineato il ruolo prezioso svolto dai volontari e la soddisfazione per l’impegno condiviso dall’Amministrazione comunale – che in alcuni casi ha raccolto direttamente le segnalazioni dei genitori – con Auser e con i dirigenti scolastici, nel riattivare un servizio di fondamentale supporto alle famiglie.

Fonte: ilpiacenza.it

Sesto Fiorentino (FI), a scuola con il pulmino dell’Auser

Arrivare da Sesto Fiorentino (FI) a Campi con il trasporto pubblico in tempo per la prima campanella? Missione impossibile, o quasi. Lo hanno constatato undici ragazzi sestesi, classe 2008, iscritti al Liceo Agnoletti di Sesto ma dirottati alla succursale di Campi. Per raggiungere la loro classe, infatti, questi studenti, per i mezzi non frequenti e le mancate coincidenze, avrebbero impiegato quasi un’ora all’andata e altrettanto al ritorno. Situazione difficile che, per il momento, ha trovato una soluzione grazie al volontariato: un servizio di bus navetta effettuato dai volontari dell’Auser di Sesto e delle sezioni sestesi del CAI e de La Racchetta per il tragitto Sesto-Campi e quello opposto. La partenza dalla sede Auser è fissata alle 7,10 con alcune fermate successive e arrivo a Campi prima delle 8, il rientro dalle 13,15. I volontari coinvolti sono 12 e il contributo alle associazioni è tra i 20 e i 30 euro giornalieri che dovranno essere divisi tra gli studenti. «Si tratta di un accordo sperimentale per un mese – dice Pierluigi Pettini presidente di Auser Sesto – che proseguirà fino al 2 novembre: alla fine di ottobre incontreremo i genitori per capire se proseguire o meno con il servizio. Quando i genitori si sono rivolti a noi per il problema dello spostamento alla scuola di Campi, abbiamo cercato di fornire anche velocemente una soluzione». Soluzione che i genitori dei ragazzi trasportati sperano possa proseguire: «Se la mattina alle 7.30 – scrivono – vedete per le strade di Sesto un pulmino di Auser, che perlopiù fa servizio con persone ‘mature’, invece pieno di giovani ragazzi non preoccupatevi, è tutto normale e non avete le allucinazioni. Sono i ragazzi che vanno a scuola, con la serenità dei genitori che li hanno affidati a volontari efficienti e disponibili e a sentir loro, anche molto simpatici».

Fonte: La Nazione

A Bagnolo (RE) Auser propone un corso di enigmistica

In occasione del Festival dell’Enigmistica di ottobre, organizzato dal Comune di Bagnolo in Piano, la locale sede Auser organizza un breve corso di enigmistica di 5 lezioni che si terranno di venerdì, dal 28 ottobre al 25 novembre 2022. Il corso, rivolto a conoscere i giochi enigmistici, i giochi di parole e altro ancora, sarà preceduto da una lezione martedì 11 ottobre, in collaborazione con Auser–Università del Tempo libero CTL di Bagnolo in Piano. La lezione sarà tenuta dall’esperto di enigmistica Lucio Bigi, all’interno del salone del CTL, sede dell’Università del Tempo Libero, dalle 15 alle 17.

Castano Primo (MI), un corso di uncinetto per creare decorazioni natalizie

Un corso base di uncinetto per creare decorazioni natalizie. Lo organizza Auser Castano Primo (MI) nei giorni di lunedì e giovedì del mese di ottobre dalle ore 14.30 alle 16.30 previa prenotazione. Si partirà dalle basi della tecnica a uncinetto, la catenella, i punti principali fino ad arrivare alla creazione di decorazioni finite per il Natale.

Il corso si terrà nella sede Auser in via Moroni nella Casa dei Castanesi; per i partecipanti sarà necessaria la tessera d’iscrizione al gruppo che si potrà fare durante i corsi e all’atto dell’iscrizione.

Fonte: malpensa24.it

Cavriago (RE), Auser inaugura una nuova sede

Sabato 15 ottobre, alle ore 16, Auser inaugura la nuova sede di Cavriago. Il locale si trova in via Don Tesauri 1. In occasione della cerimonia di inaugurazione, a cui saranno presente anche le istituzioni locali, è previsto l’allestimento di una mostra fotografica del nuovo gruppo fotografico di Auser.

Dal Sindacato

Cgil: 8 ottobre manifestazione nazionale a Roma ‘Italia, Europa ascoltate il lavoro’

L’8 ottobre la Cgil, ad un anno dall’assalto alla sede nazionale di corso d’Italia, sarà in piazza a Roma per una grande manifestazione – alla quale ha aderito anche l’Auser – al titolo: ‘Italia, Europa, ascoltate il lavoro’. Il corteo partirà alle ore 13.30 da piazza della Repubblica per giungere in piazza del Popolo dove, intorno alle 17.30, prenderà la parola per le conclusioni il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

La Cgil, assieme alle associazioni, ai sindacati internazionali e a tutti coloro che decideranno di partecipare, chiederà all’Italia e all’Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale e al prossimo Governo rilancerà le sue dieci proposte. Tra i punti del decalogo: l’aumento di stipendi e pensioni; l’introduzione del salario minimo e una legge sulla rappresentanza; il superamento della precarietà; una vera riforma del fisco; garantire e migliorare una misura universale di lotta alla povertà, come il reddito di cittadinanza; la sicurezza nei luoghi di lavoro; un tetto alle bollette; un piano per l’autonomia energetica fondato sulle fonti rinnovabili.

Al termine della manifestazione, dalle ore 19 alle 22, è prevista l’apertura straordinaria della sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia 25. Per l’occasione saranno organizzate delle visite guidate e verrà presentata l’opera restaurata dell’artista Ennio Calabria danneggiata durante l’assalto del 9 ottobre scorso. L’apertura straordinaria proseguirà anche domenica 9, dalle ore 9.30 alle 13. In programma alle 9.30 la tavola rotonda, che sarà moderata dalla vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi, ‘Una rete internazionale antifascista per lavoro, diritti e democrazia’

L’intero dibattito sarà trasmesso in diretta su [collettiva.it](https://auser.us2.list-manage.com/track/click?u=32cde82395bb3f7b482c32e85&id=0a1b027661&e=26396ee207).

Lo Spi Cgil avvia con le assemblee di base il XXI Congresso

Comincia in questi giorni con le assemblee di base XXI Congresso dello Spi Cgil, che si concluderà a Verona dal 21 al 24 febbraio. E’ intitolato “L’interesse generale”, con quattro parole chiave su cui si concentrerà la riflessione per tutto il percorso congressuale: stato sociale, rappresentanza, comunità, complessità.

Tutte le info su [spi.cgil.it](https://auser.us2.list-manage.com/track/click?u=32cde82395bb3f7b482c32e85&id=f38c63c0b6&e=26396ee207)

Anziani e dintorni

AeA Informa, disponibile in nuovo numero della rivista di Abitare e Anziani

Nuovo numero di AeA Informa, la rivista digitale dell’associazione Abitare e Anziani, disponibile in formato pdf sul sito www.abitareeanziani.it.

Tema della pubblicazione quello delle politiche abitative, con la ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo su “Quale modello di Senior Cohousing per la popolazione delle aree interne”.

La rivista è disponibile al link: [https://bit.ly/3dY2Plc](https://auser.us2.list-manage.com/track/click?u=32cde82395bb3f7b482c32e85&id=8be8b5287d&e=26396ee207)

Associazionismo Volontariato Terzo Settore

Economia sociale, a Roma il convegno internazionale del Forum Terzo Settore

Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre si terrà a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi (Piazza della Pilotta 4) il convegno “Terzo settore protagonista dell’Economia sociale. Prossimità, inclusione, sviluppo e sostenibilità nelle periferie”, organizzato dal Forum Terzo Settore in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’evento rientra nelle iniziative promosse nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del Comitato di monitoraggio della dichiarazione di Lussemburgo sull’economia sociale del 2015, che riconosce nell’economia sociale una potente leva per la creazione di posti di lavoro e per l’innovazione sociale.

Il Forum Terzo Settore promuove un ampio confronto di due giorni, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, organizzazioni dell’economia sociale dei Paesi UE, studiosi e attori della società civile, con l’obiettivo di elaborare proposte utili ad aprire una riflessione sull’evoluzione del sistema dell’economia sociale nel suo complesso, anche a livello europeo.

Per informazioni: [www.forumterzosettore.it](https://auser.us2.list-manage.com/track/click?u=32cde82395bb3f7b482c32e85&id=b9b4c20bf5&e=26396ee207)

Dal Forum del Terzo Settore gli auguri di buon lavoro al nuovo parlamento “rafforzare spazi di partecipazione”