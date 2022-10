Uff. Stampa M5S CR FVG – “M5S aveva visto lungo su meccanica quantistica”

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

Capozzella: “M5S aveva visto lungo su meccanica quantistica”

“L’assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2022 ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger conferma che la meccanica quantistica era una strada da seguire anche in una regione dalla forte vocazione scientifica come il Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella.

“Nel gennaio 2021 il M5S ha presentato una mozione che puntava a fare del Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento nei settori legati alla meccanica quantistica – ricorda Capozzella -. L’obiettivo era quello di sfruttare la presenza di importanti enti di ricerca sul nostro territorio, utilizzando le numerose applicazioni (banda larga, farmacologia, sanità, per fare degli esempi) relative alla meccanica quantistica”.

“Dispiace che la maggioranza, al momento della votazione, avvenuta a luglio 2021, abbia voluto bocciare una mozione che rappresentava un’opportunità – conclude il capogruppo M5S -. A conferma che le nostre proposte guardano sempre avanti”.