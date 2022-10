(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 > TRASPORTI. BELLOMO(LEGA): APPROVATA MIA PROPOSTA AL PARLAMENTO SU ASSICURAZIONE PER USO MONOPATTINI ELETTRICI

> “Prevedere la copertura assicurativa per l’uso dei monopattini a propulsione elettrica è sempre più urgente e doveroso. L’approvazione quasi unanime della mia proposta di legge al Parlamento va nella direzione giusta per colmare una lacuna legislativa e tiene conto del rischio reale che può derivare ai conducenti e ai pedoni dall’utilizzo dei mezzi della nuova micro -mobilità urbana. La stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi è un atto di civiltà e uno strumento di giustizia e di equità. Sono molto felice che la mia iniziativa, in base alla quale è previsto anche l’obbligo di indossare sempre idoneo casco protettivo quando si guida un monopattino, abbia trovato il sostegno di 36 colleghi su 38. Le leggi devono prendere atto della realtà e disciplinare quelle situazioni che in passato non potevano essere previste e che al momento, pur essendo quotidianamente all’ordine del giorno, sono prive di previsione normativa. Mettendo al primo posto la sicurezza e l’interesse dei cittadini”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e parlamentare eletto alla Camera dei Deputati.