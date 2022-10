(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Municipio III, M5s: “Lavori piazza Sempione, giunta Marchionne dia risposte”

“I lavori di riqualificazione di piazza Sempione non sembrano conclusi, ma per la Giunta Marchionne lo sono comunque.

Abbiamo espresso pubblicamente la nostra solidarietà a Paolo Foschi, giornalista del Corriere della Sera e residente in Terzo Municipio, che la scorsa settimana è stato aggredito da un addetto ai lavori mentre svolgeva la sua attività di reporter osservando la situazione dei cantieri, ancora aperti, nei pressi di piazza Sempione. Mentre abbiamo notato gli attestati di vicinanza provenienti dalla maggioranza capitolina, ci è sfuggita la posizione in merito del presidente Marchionne, forse troppo preso da selfie con noti attori e da inaugurazioni di opere ancora in corso.

Siamo però convinti che la cittadinanza debba potersi muovere in sicurezza, e che nessuno debba vivere nel timore di venire attaccato a causa dell’esercizio del proprio lavoro. Rileviamo inoltre un abbrutimento del clima generale, che deve essere contrastato subito.

Anche per questi motivi giovedì interrogheremo l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Matteo Pietrosante, per conoscere le effettive tempistiche di conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza Sempione, iniziati ormai 15 mesi fa, tenendo conto con la dovuta attenzione delle problematiche evidenziate dai media locali.

Quando ci sarà il vero ciak finale?”

Così in una nota la capogruppo capitolina del M5s, Linda Meleo, e i consiglieri del M5s in Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.