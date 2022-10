(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Elezioni: Siracusano (FI), c.destra pronto a governare, anche Perez se ne farà una ragione

“La presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, ha addirittura organizzato una conferenza stampa per attaccare il centrodestra italiano e per accusare neanche tanto indirettamente i nostri concittadini che il 25 settembre hanno espresso in modo chiaro la propria scelta.

La Perez, che di democratico oltre al nome della sua famiglia politica sembra davvero aver poco, ha inoltre inveito contro il Partito popolare europeo, contro Forza Italia, e ha definito Fratelli d’Italia un partito ‘neofascista’.

E niente… la sinistra in Italia e in Europa non vuole proprio accettare l’esito delle elezioni politiche.

Il popolo sovrano per questi riformisti a giorni alterni ha ragione solo se vota a sinistra, altrimenti va ricondotto sulla retta via.

La realtà sta evidentemente da un’altra parte, e questa gauche da salotto ha ormai da decenni perso la percezione della società, delle sue evoluzioni, dei mutamenti ideologici e temporali.

Il centrodestra in Italia è pronto a governare, a farlo bene, in modo responsabile ed equilibrato, ricambiando la fiducia ricevuta nelle urne. Anche la Perez dovrà farsene una ragione”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri