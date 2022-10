Uff. Stampa M5S CR FVG – “Buoni pasto in sanità, ritorno a sistema farraginoso e vessatorio”

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Ussai: “Buoni pasto in sanità, ritorno a sistema farraginoso e vessatorio”

“Niente più buoni pasto per i dipendenti di ASUGI, dal 1° ottobre si è tornati all’antico, con il farraginoso e vessatorio sistema dei rimborsi attraverso la presentazione degli scontrini”. Lo sottolinea il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai.

“Attraverso una comunicazione inviata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ai dipendenti che lavorano in una sede sprovvista di mensa, è stata resa nota la scadenza della sperimentazione dei buoni pasto elettronici – spiega l’esponente M5S -. Un sistema in uso ormai stabilmente, ad esempio, per i dipendenti della Regione”.