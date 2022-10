(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Migrati, Mulè (FI): “Presenza italiana in Africa fondamentale per processo cooperazione e sviluppo”.

Roma, 3 ottobre. “Occuparsi di migranti solo quando partono e vengono soccorsi in mezzo al mare vuol dire non aver capito l’enormità di questa emergenza. Serve una politica europea di cui l’Italia deve essere capofila. Una politica comune che sappia costruire le condizioni di sviluppo e cooperazione. Per questo in Africa è fondamentale la presenza italiana. Allo stesso tempo dobbiamo dire che l’Italia non può essere il paese all’interno dell’Europa che si fa più carico di un’ondata migratoria che altri Stati preferiscono non guardare, voltandosi dall’altra parte. Per non essere soggiogati da quella che sarà una tragedia umanitaria di enormi proporzioni è necessario applicare una politica migratoria che non sia di punizione nei confronti di chi scappa dalla guerra ma che abbia il suo faro all’interno del continente africano con un piano Marshall europeo di almeno 500 – 1000 miliardi”, lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a Skytg24.

Massimiliano Rizzo