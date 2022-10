(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Governo: Sisto, centrodestra ha competenze perché sia di alto livello

“Il centrodestra ha un obiettivo: formare un governo fortemente competitivo e di alto livello. La nostra classe politica ha tutte le competenze necessarie senza dover necessariamente ricorrere ai tecnici. D’altronde, gli italiani hanno deciso per un governo solido, che garantisce la stabilità”. Così a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi sulla crisi energetica ha proseguito: “Dal credito d’imposta alla riduzione delle accise, il prossimo governo saprà certamente intervenire in modo assolutamente efficace. Lo scostamento di bilancio resta una extrema ratio, mentre è necessario mettere in campo tutti gli strumenti per evitare la speculazione. Abbiamo un mandato chiaro che consentirà all’Italia di avere una maggiore influenza anche in Europa”.