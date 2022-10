(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

ITALIA – SOMALIA, CONTINUA LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA

Primo appuntamento, questa mattina nella sede romana di Federpesca, con la delegazione del Ministero della pesca Somalo per redigere il masterplan della pesca, redatto da Federpesca in collaborazione con la Fao.

Una settimana ricca di appuntamenti che vedranno impegnati i delegati del Governo e del Ministero della pesca somalo in tutta Italia. Un viaggio attraverso istituzioni pubbliche e private per approfondire la conoscenza del sistema pesca italiano e sviluppare nuove collaborazioni.

La Somalia, che ha nei suoi confini zone di pesca tra le più ricche al mondo, ha iniziato un percorso di crescita e modernizzazione con il nostro Paese in questo settore che molto ha da offrire per la loro economia. Per questo Federpesca, la Fao e la Humanae Opes Foundation hanno organizzato questo seminario di confronto che è iniziato il 3 ottobre che vedrà impegnata la delegazione per cinque giorni.

All’incontro iniziale, condotto dal direttore di Federpesca Francesca Biondo, ha preso parte anche il Vice Ambasciatore italiano a Mogadiscio Dott. Massimiliano Bertollo.

Roma, 3 ottobre 2022

