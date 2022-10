(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Alloggi vittime di violenza, M5S – LCR: “Il PD non temporeggi in Commissione, urgente dare risposte alle donne vittime di violenza”

Roma, 3 Ottobre 2022 – “Abbiamo presentato apposita mozione sugli alloggi di emergenza per le donne vittime di violenza. Successivamente, con spirito di collaborazione, abbiamo accettato anche il rinvio in Commissione Pari Opportunità e oggi l’atto è stato esaminato in questa sede.

Siamo lieti che ciò sia avvenuto celermente e di questo ringraziamo la Presidente Cicculli.

Nello stesso tempo, però, con rammarico e preoccupazione, dobbiamo sottolineare come, dalla riunione odierna, circa gli alloggi di emergenza sia emerso un nulla di fatto.

Alla Presidente Cicculli e alla maggioranza DEM diciamo che non è possibile temporeggiare, ci è parso di constatare di essere davanti ad un inconcludente avanzare di ipotesi tra le più disparate da parte della maggioranza. Mentre i consiglieri di Roma Futura in V Municipio ci hanno lasciato basiti arrivando ad immaginare i centri sociali quale idonea soluzione, c’è chi ha sostenuto la sola necessità di aumentare il numero delle case rifugio e, in aggiunta, altri hanno richiesto di considerare la disponibilità degli alloggi dei custodi scolastici. Insomma, le idee sono purtroppo molto confuse.

Nel frattempo, le donne che fuggono dalle violenze domestiche senza aver intrapreso un percorso tramite Centri Antiviolenza continueranno a non saper dove andare, restando del tutto abbandonate a se stesse.

Non può essere questa la risposta di Roma Capitale”.

Così, in una nota, i Consiglieri Capitolini M5S e Lista Civica Virginia Raggi – Ecologia e Innovazione