COMUNICATO STAMPA DELL”1 OTTOBRE 2022

Oggetto: Poliziotto aggredito a Vibo Valentia, la solidarietà di ConDivisa e Fsp Polizia di Stato.

“Abbiamo appreso con sgomento del ferimento di un poliziotto investito e trascinato per diversi metri a Vibo Valentia” scrivono in una nota congiunta l’avv. Lia Staropoli, Presidente dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” e il segretario nazionale del Sindacato FSP Polizia di Stato Giuseppe Brugnano. “Siamo vicini al poliziotto gravemente ferito e gli auguriamo una pronta guarigione. Confidiamo nella Giustizia e in una pena certa per i responsabili. Chiediamo un impegno serio per la Sicurezza al Governo che si sta per formare e soprattutto serve maggiore tutela per i Servitori dello Stato che rischiano ogni giorno la vita”.

