(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 COLDIRETTI. LOLLOBRIGIDA: MADE IN ITALY VETRINA PRODOTTI MIGLIORI, SOSTEGNO DA FDI

“Il made in Italy è la vetrina dei prodotti migliori che abbiamo nella nostra Nazione e che dobbiamo difendere. In questi anni, purtroppo, non abbiamo avuto condizioni di favore. Fratelli d’Italia denunciava da tempo le criticità sull’agroalimentare a causa di politiche sbagliate e, insieme alle associazioni di categoria, ha sempre chiesto una maggior attenzione al comparto. Un settore che avrà il sostegno di FDI, perché questa attività è portante per l’economia e la cultura italiana, un modello che si caratterizza anche per formazione”. Lo ha detto durante una visita al Villaggio Coldiretti a Milano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Per fronteggiare i rincari bisogna promuovere filiere più corte, anche per l’approvvigionamento dei fertilizzanti. Bisogna lavorare per portare l’Europa ad una potenziale autosufficienza, perché l’aumento dei prezzi che grava sui produttori porta a criticità in termini di consumi”, ha concluso Lollobrigida.