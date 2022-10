(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 CARCERI, PRISCO (FDI): SOLIDARIETÀ AD AGENTE AGGREDITO CON OLIO BOLLENTE

“Esprimo sincera solidarietà al giovanissimo agente di Polizia penitenziaria vittima di un feroce attacco da parte di un detenuto nel carcere di Parma. L’agente si trova ora ricoverato nel reparto grandi ustionati dopo che gli è stato lanciato olio bollente addosso. Questo è l’ultimo atto di violenza che subiscono le donne e gli uomini in divisa in servizio presso gli istituti penitenziari. Da sempre Fratelli d’Italia si è battuta per lo stanziamento di risorse adeguate e per l’implementazione dell’organico: non vediamo l’ora di cominciare a lavorare per garantire quello che gli agenti meritano per operare nella massima sicurezza”.

Lo dichiara il deputato e responsabile dipartimento delle Forze dell’Ordine di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco.

Roma, 1 ottobre 2022