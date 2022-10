(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Scuola, Ferrara-Capobianco-Zuccalà (M5s): “Bene ripristino navetta licei Pomezia, basta tagli”

“Abbiamo dovuto alzare la voce, ma finalmente la Città metropolitana di Roma ha ripristinato la navetta per gli studenti dei licei Picasso e Pascal di Pomezia. Una battaglia che come Movimento 5 Stelle abbiamo subito fatto nostra, e che ora si è conclusa con un passo indietro più che dovuto da parte di Gualtieri e soci.

Noi continueremo a vigilare affinché l’accessibilità del diritto allo studio continui a essere tutelata, e non ci siano ulteriori tentativi di ‘tagli’ a danno delle famiglie del nostro territorio”.

Così in una nota Paolo Ferrara e Angelo Capobianco, consiglieri M5s della Città metropolitana di Roma, e Adriano Zuccalà, già sindaco di Pomezia.