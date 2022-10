(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Pd: Rojc, ridiscutere tutto ma partito non è morto

“Bene che Letta abbia aperto le porte al congresso per una nuova ripartenza e chieda di ridiscutere tutto. Siamo la prima forza di opposizione, il secondo partito in Italia, quello che a parte FdI ha perso meno voti in assoluto e in percentuale: non siamo affatto morti. Io non mi sono iscritta pochi anni fa al Pd per fargli il funerale”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc, commentando la lettera agli iscritti del segretario nazionale Enrico Letta.

“Senza alleanze e con l’attuale legge elettorale – osserva la senatrice – la sconfitta è più che certa, ma le cause sono ben più profonde”.

Per Rojc “essere all’opposizione ci farà bene, ci darà un impegno per cui serviranno idee, prospettiva e grande coesione. Ritroviamo noi stessi e il nostro popolo, i nomi e le cariche verranno di conseguenza”.