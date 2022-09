(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 PD, MORASSUT: POTREMMO CHIAMARCI ‘DEMOCRATICI’, SERVE RIGENERAZIONE, NON SIAMO STATI VOTATI PERCHE’ FUNZIONIAMO CON MODALITA’ ANTICHE E PARTITICHE

Il Pd? “Serve un congresso costituente, una rigenerazione, e solo al termine del quale si può e si deve porre la questione del nome: io ritengo che debba restare solo il termine ‘Democratici’”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato Pd Roberto Morassut, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Difficile pensare che non siate stati votati per via del nome…”Il fatto di non esser stati votati dipende anche dall’apparenza che questo Pd sia molto chiuso e che funzioniamo per modalità antiche, modalità che sono partitiche”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)