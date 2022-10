Panno Casentino. Grazie impegno centrodestra, salvata eccellenza made in Italy

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Arezzo, 30 sett-” Siamo felici per la conferma del nuovo acquirente che finalmente mette la parola fine alle incertezze legate al futuro di una delle eccellenze del made in Italy. Avendo seguito personalmente e da vicino la questione non posso che ringraziare il Ministro Giorgetti.

È stato salvata un’azienda e tutto il suo indotto occupazionale, questo è quello che serve al nostro territorio e al paese intero per ripartire.

Se le istituzioni, riescono ad andare oltre la loro appartenenza politica e aprirsi al dialogo, i risultati arrivano”. Così il sottosegretario al ministero del Lavoro e Politiche sociali, Tiziana Nisini.

“Siamo soddisfatti per l’impegno e la collaborazione tra le istituzioni e per essere riusciti a raggiungere un obiettivo così importante. Ringrazio il sottosegretario Tiziana Nisini per aver mantenuto l’impegno ed aver seguito personalmente la questione con il Mise. Ora si prospetta un futuro più sereno per un’azienda simbolo delle nostre eccellenze. Dobbiamo però proseguire in questa direzione per garantire un futuro prospero a queste attività e per la tutela dei loro prodotti” aggiunge la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini.

“Orgoglioso del lavoro fatto e del grande risultato raggiunto, come già anticipato durante il consiglio comunale svoltosi a Bibbiena. Il dialogo tra le istituzioni ha permesso di salvaguardare uno dei nostri fiori all’occhiello, vanto nazionale. Personalmente ringrazio chi ha permesso il raggiungimento di questo importante traguardo come il sottosegretario Tiziana Nisini. Siamo abituati a parlare con concretezza e questa ne è l’ennesima dimostrazione. Così il vice presidente del consiglio regionale, Marco Casucci.

“Siamo soddisfatti di questo accordo che permetterà sicuramente alla storica azienda di continuare a produrre quel meraviglioso panno che si distingue in tutto il mondo per la sua caratteristica tattile ed estetica. Un panno che porta il nome del nostro casentino che per troppo tempo è stato orfano delle istituzioni. Guardo questa operazione con ottimismo sia per il prodotto, un vero Made in Italy, ma soprattutto per le tante famiglie che vivono di questo lavoro.” così il consigliere della Regione Toscana Gabriele Veneri.