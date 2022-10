MALTEMPO, FAZZONE (FI): “RISOLVERE IN MODO RAPIDO L’EMERGENZA CHE HA COLPITO LA PROVINCIA DI LATINA DA FORMIA A SABAUDIA. CHIESTO INTERVENTO DEL GOVERNO”

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 “L’ondata di maltempo che ha colpito ieri la provincia di Latina ha causato danni enormi a cittadini ed imprese. A Formia le piogge torrenziali hanno devastato la città invadendo con fiumi di fango le strade, facendo tracimare canali e torrenti. A San Felice Circeo, Sabaudia e Terracina una tromba d’aria accompagnata dalla pioggia battente ha raso al suolo e sradicato alberi e serre cancellando in un colpo solo il fatturato di decine e decine di aziende di quello che è considerato il triangolo verde e la produzione di eccellenza agricola del nostro territorio. Una situazione che come istituzioni ci impone di attivarci immediatamente e in modo responsabile per sostenere, non a parole ma nei fatti, le nostre comunità. Per questo già ieri in serata ho inviato una richiesta, indirizzata al ministero della Transizione Ecologica, al Capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, al prefetto di Latina, Maurizio Falco, finalizzata alla convocazione urgente di un incontro, presso la Prefettura di Latina, alla presenza, oltre che loro anche di tutti coloro che, a diverso titolo, possono contribuire ad una rapida risoluzione dell’emergenza in atto nonché alla definizione di tutte quelle azioni, a partire dal riconoscimento dello stato di calamità naturale, che possa garantire, anche sul piano operativo ed economico, alla comunità di Formia e delle altre città coinvolte da questa terribile ondata di maltempo, la possibilità di rialzarsi nel più breve tempo possibile. Dobbiamo valutare la portata dei danni e definire un programma di azioni che, per priorità, possa sostenere i nostri territori ad aspettare questa emergenza di portata eccezionale. È impensabile che i Comuni interessati possano da soli avere la forza, non solo nel reperimento delle risorse necessarie, per affrontare quanto accaduto. Possiamo farlo solo facendo squadra, mettendo insieme tutte le forze a disposizione e coinvolgendo ogni livello istituzionale in un’ottica ad ampio spettro che, oltre ad entrare nel merito delle contingenze legate all’ondata di maltempo di queste ore, riesca a definire un piano strategico di contrasto alle troppe fragilità che contraddistinguono i nostri territori sotto il profilo ambientale ed idrogeologico. Sono al fianco delle nostre comunità, tutta Forza Italia, è in prima linea perché non un solo cittadino, non una sola famiglia o impresa si senta abbandonata o priva di voce”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Senatore Claudio Fazzone

Sen. Claudio Fazzone

Coordinatore Regionale del Lazio